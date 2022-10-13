Россияне запустили ракету на Харьков, которая ударила по многоэтажке в Белгороде
Около полудня российские оккупанты выпустили три ракеты в сторону Харькова, впрочем, две из них не долетев самоликвидировались, а третья - попала в многоэтажку в Белгороде
Об этом сообщает мэр Белгорода Антон Иванов в телеграме.
"Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме по ул. Губкина, 42Г. На этот момент данных относительно пострадавших нет. Жителей дома будем расселять в гостинице", - сообщил российский чиновник.
В видео сообщил, что в дом попал "неопознанный объект".
Видео прилета разлетелось по телеграм-каналам.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ написали, что российские оккупанты целились по Харькову, впрочем, из-за качества выпущенных С-300 две ракеты самоликвидировались, а еще одна попала в многоэтажку Белгорода.
"Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ", - говорится в сообщении.
- Вечером 12 октября жители Белгородской области и Белгорода слышали громкие взрывы.
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