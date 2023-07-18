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Россияне запустили пропагандистское медиа на временно оккупированном Запорожье

18 июля, 2023 вторник
16:43
Война с Россией

Захватчики запустили новое пропагандистское медиа под названием "Запорожское агентство новостей" на временно оккупированной части Запорожской области

Об этом сообщает Институт массовой информации.

Отмечают, что так называемые медиа запущены 12 июля. Его создали "по инициативе Союза журналистов Запорожской области и Фонда развития новых медиа при поддержке правительства области". Свидетельство о регистрации было получено 11 июля: его выдала Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Ранее, в апреле 2023 года, на временно оккупированной части Запорожской области открыто так называемое Запорожское региональное отделение Союза журналистов России, оккупационным председателем которого является Сергей Корабельников. Именно он представил "Запорожское агентство новостей". По данным российского пропагандистского СМИ ТАСС, сайт этого "медиа" от имени захватнической администрации временно оккупированной Запорожской области представляла так называемая заместительница "департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики" Анна Москалец. Она также является главредом башкортостанской газеты "Октябрьский нефтяник".

Рекламой "Запорожского агентства новостей" также занималась журналистка, преподавательница Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", бывший первый заместитель главного редактора информагентства ТАСС Лана Самарина. Она, по словам российских пропагандистов, дает "объективную информацию ".

Так, по состоянию на 17 июля на сайте так называемого агентства было опубликовано 368 новостей. По данным ИМИ, ни одна из них не имеет авторства.

На сайте есть рубрики "Официально", "Мнения". Так, в первой за пять дней существования "медиа" было опубликовано два заявления оккупационного главы части региона Евгения Балицкого. Во второй распространяли заявление главы правительства РФ Хуснуллина, а также новости с подрубриками "своих не бросаем", "погода и приметы" и т.д. Во всех этих новостях слова "Россия" и "РФ" упоминались не менее 136 раз, "СВО" – 86, "Балицкий" – 37 раз, а "Путин" – 22 раза.

  • 11 июля Центр национального сопротивления сообщал , что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россиянам не удается запустить филиалы своего пропагандистского холдинга из-за отсутствия достаточного количества пропагандистов.
Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
пропаганда
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