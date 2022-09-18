Россияне запустили по Днепропетровщине более 60 снарядов: двое гражданских погибли, еще трое пострадали
На Днепропетровщине 18 сентября россияне из артиллерии и "градов" обстреляли Никопольский район, убили двух человек, ранили еще троих
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены... Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района..." - подчеркнул он.
После обеда россияне четырежды накрыли тяжелой артиллерией и "градами" три громады Никопольщины: Покровскую, Красногригорьевскую и Никопольскую.
Также в ромадах есть разрушения. Их масштабы выясняются. На месте обстрела работают спасатели и полиция.
- 18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили троих человек, обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.
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