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Россияне запустили по Днепропетровщине более 60 снарядов: двое гражданских погибли, еще трое пострадали

18 сентября, 2022 воскресенье
18:13
война с Россией

На Днепропетровщине 18 сентября россияне из артиллерии и "градов" обстреляли Никопольский район, убили двух человек, ранили еще троих

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены... Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района..." - подчеркнул он.

После обеда россияне четырежды накрыли тяжелой артиллерией и "градами" три громады Никопольщины: Покровскую, Красногригорьевскую и Никопольскую.

Также в ромадах есть разрушения. Их масштабы выясняются. На месте обстрела работают спасатели и полиция.

  • 18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили троих человек, обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.

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