Россияне запустили несколько групп ударных БПЛА из Крыма, - Воздушные силы

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже возможно распространение тревог по направлению движения вражеских дронов.

"В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!" – добавили в сообщении.

Позже Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.