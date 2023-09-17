Россияне запустили несколько групп ударных БПЛА из Крыма, - Воздушные силы
По состоянию на вечер воскресенья, 17 сентября, российские террористы запустили несколько групп ударных беспилотников с полигона Чауда в Крыму в направлении южных областей
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже возможно распространение тревог по направлению движения вражеских дронов.
"В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!" – добавили в сообщении.
Позже Воздушные силы сообщили об угрозе БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.
- Напомним, что в воскресенье, 17 сентября, российские террористы в очередной раз атаковали Херсон. В результате ранения получил 19-летний мужчина. По состоянию на 19.50 обстрел города продолжался.
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