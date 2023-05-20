Россияне запустили дезинформацию об исчезновении Залужного, Минобороны опровергло

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - сказала Маляр.

Также она отметила, что российские фейки это типичная информационная технология, направленная на деморализацию украинской армии. Маляр рассказала, что по времени действия она очень коротка – от нескольких часов до одного дня, ведь информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости.

"Пока момент распространения понятен - пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", - добавила замминистра.