Россияне запустили дезинформацию об исчезновении Залужного, Минобороны опровергло
Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Министерстве обороны опровергли фейк
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - сказала Маляр.
Также она отметила, что российские фейки это типичная информационная технология, направленная на деморализацию украинской армии. Маляр рассказала, что по времени действия она очень коротка – от нескольких часов до одного дня, ведь информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости.
"Пока момент распространения понятен - пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", - добавила замминистра.
- Напомним, главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут.
- На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
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