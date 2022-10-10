Россияне запускают ИПСО против Украины и, в частности, военного руководства
Центры информационно-психологических спецопераций РФ для усиления психологических последствий утренних ракетных обстрелов 10 октября запускают ряд сообщений
Цель информационной атаки — провокация панических настроений в украинском обществе, расшатывание Украины изнутри и попытка создать недовольство военным руководством, в частности главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным.
Основные месседжи, которые запускает Россия:
- начало гуманитарной катастрофы, нужно эвакуироваться из Киева и других городов
- посольства ЕС и США эвакуируются из Киева
- Главнокомандующий ВСУ В. Залужный не справился с возложенными на него обязанностями
Контрмесседжи для противодействия информационной атаке:
- ВСУ отразили более 60% ракетных угроз 10 октября
Источники:
https://twitter.com/CinC_AFU/status/1579388539116347393 ...
https://www.facebook.com/photo/?fbid=478149081019712&set=a.293720452795910
- то, что украинская ПВО сбила более 60% ракет во время невиданного на европейском континенте удара, свидетельствует о том, что Ставка Главнокомандующего сработала эффективно и провела хорошую координацию с другими ведомствами;
- эффективные действия ВСУ и сил обороны – заслуга главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
- максимальная поддержка и помощь ВСУ; вера в военно-политическое руководство Украины - залог победы в Украине;
- доверяем только официальным источникам, подвергаем критике все остальные новости;
- сохраняем спокойствие и не игнорируем сигналы воздушной тревоги;
- посольства стран-партнеров работают в штатном режиме;
- фото, видео и любую другую информацию о местах прилетов, последствиях и тому подобное передавать только в ГСЧС, Полицию и ВСУ.
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