Россияне запретили сотрудникам ЗАЭС общаться между собой, - Энергоатом
На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты запретили атомщикам общаться между собой
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram.
"После недавно введенного запрета пользоваться даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС, российские террористы выходят на новый уровень абсурда – вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения", - говорится в сообщении.
Оккупанты запретили представителям станции общаться между собой.
Там отметили, что на ЗАЭС остаются работать около 2,5 тыс. атомщиков.
"Однако едва ли не самым главным подразделением на атомной станции теперь стала служба охраны: именно вооруженные "охранники" решают, как ей функционировать. Перед рабочей сменой они внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно по эстакаде. Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили, выходить не только за пределы станции, но и просто на улицу – строго запрещено. Находясь на работе, сотрудники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Поскорльку поворачивать голову, и даже просто взглянуть в сторону, – строго запрещено", - подчеркнули в Энергоатоме.
- 11 мая НАЭК "Энергоатом" сообщил, что проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работу.
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