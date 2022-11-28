Россияне запретили части работников вход на территорию ЗАЭС, - Генштаб
С 28 ноября рашисты запретили вход на территорию Запорожской атомной электростанции работникам, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом, - пишет пресс-служба.
В частности, первого ноября на Запорожской атомной электростанции россияне начали аннулировать пропуска работников украинского образца. Одновременно рашисты оказывают давление на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.
Напомним, во время полномасштабного вторжения России в Украину 4 марта атомную и тепловую электростанции захватили оккупационные войска. Станцию продолжал обслуживать украинский персонал под контролем России.
- 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС. Однако Россия не намерена этого делать. Более того, российское командование провело ротацию подразделений, контролирующих ЗАЭС.
- 19 октября Путин ввел режим военного положения на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим военного положения на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.
- Также в этот день в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников на Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.
- 31 октября Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.
- 2 ноября стало известно, что захватчики возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
- 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС и пытаются похитить как можно больше со станции. В Кремле опровергли заявление Котина о том, что есть признаки вывода российских военных с временно оккупированной ЗАЭС.
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