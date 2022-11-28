Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом, - пишет пресс-служба.

В частности, первого ноября на Запорожской атомной электростанции россияне начали аннулировать пропуска работников украинского образца. Одновременно рашисты оказывают давление на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

Напомним, во время полномасштабного вторжения России в Украину 4 марта атомную и тепловую электростанции захватили оккупационные войска. Станцию продолжал обслуживать украинский персонал под контролем России.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС. Однако Россия не намерена этого делать. Более того, российское командование провело ротацию подразделений, контролирующих ЗАЭС.

19 октября Путин ввел режим военного положения на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим военного положения на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.

Также в этот день в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников на Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.

31 октября Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.

2 ноября стало известно, что захватчики возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС и пытаются похитить как можно больше со станции. В Кремле опровергли заявление Котина о том, что есть признаки вывода российских военных с временно оккупированной ЗАЭС.

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