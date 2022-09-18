Россияне заминировали почти всю территорию Харьковщины, где находились, - журналист
В более чем 500 освобожденных населенных пунктах в Харьковской области сейчас гуманитарная катастрофа - нет ни света, ни воды, ни связи, ни продуктов питания, ни медикаментов
Об этом рассказал журналист Еспресо Артем Лагутенко в "Большом эфире".
"Ситуация на деоккупированных территориях Харьковщины - это холодный душ после чрезвычайно успешной операции по контрнаступлению ВСУ. Сейчас Украина столкнулась с тем, что почти в полтысячи освобожденных населенных пунктах есть гуманитарная катастрофа - ни света, ни воды, ни связи, ни продуктов питания, нет медикаментов", - сказал он.
По его словам, для решения этой проблемы нужно колоссальное количество ресурсов, людей и времени.
"Раздаются официальные заявления, что до отопительного сезона не удастся восстановить коммуникации в полном объеме. и это только одна из проблем на деоккупированных территориях. Другая проблема – оккупанты заминировали фактически всю территорию Харьковщины, на которой они находились. Мины сейчас находят на улицах, в жилых домах, в автомобилях, в лесах, где находились оккупанты. Это не только не сдетонированные снаряды, но и противопехотные мины. Находиться на этих территориях очень опасно. Почти все объекты инфраструктуры и недвижимости повреждены или полностью уничтожены. Наша съемочная группа побывала в Изюме и через день мы не увидели там почти ни одного целого здания", - подытожил Лагутенко.
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