Об этом рассказал журналист Еспресо Артем Лагутенко в "Большом эфире".

"Ситуация на деоккупированных территориях Харьковщины - это холодный душ после чрезвычайно успешной операции по контрнаступлению ВСУ. Сейчас Украина столкнулась с тем, что почти в полтысячи освобожденных населенных пунктах есть гуманитарная катастрофа - ни света, ни воды, ни связи, ни продуктов питания, нет медикаментов", - сказал он.

По его словам, для решения этой проблемы нужно колоссальное количество ресурсов, людей и времени.

"Раздаются официальные заявления, что до отопительного сезона не удастся восстановить коммуникации в полном объеме. и это только одна из проблем на деоккупированных территориях. Другая проблема – оккупанты заминировали фактически всю территорию Харьковщины, на которой они находились. Мины сейчас находят на улицах, в жилых домах, в автомобилях, в лесах, где находились оккупанты. Это не только не сдетонированные снаряды, но и противопехотные мины. Находиться на этих территориях очень опасно. Почти все объекты инфраструктуры и недвижимости повреждены или полностью уничтожены. Наша съемочная группа побывала в Изюме и через день мы не увидели там почти ни одного целого здания", - подытожил Лагутенко.