Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе завезли дополнительную взрывчатку на дамбу, - ГУР
Российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую гидроэлектростанцию. В настоящее время проводят работы по минированию шлюзов и опор
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что на гидротехническом сооружении установлены два военных тентованных КамАЗа без водителей, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.
"На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", – добавляют в ведомстве.
- Напомним, 18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра из четырех регионов.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что у россиян не будет достаточно ресурсов, чтобы заминировать и подорвать дамбу Каховской ГЭС.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европейский совет, рассказав, что Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на Юге Украины, заминировав Каховскую ГЭС.
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