Россияне заминировали дачные участки на побережьях рек Конка и Чайка и "эвакуировали" жителей острова возле Херсона, - Генштаб
Вражеские войска заменяли дачные участки и побережья рек Конка и Чайка на оккупированной территории Херсонской области
Об этом передает в утренней сводке 15 декабря Генштаб ВСУ.
"По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.
- 12 декабря глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова сообщила, что минометным огнем оккупанты уничтожают Херсон .
- Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, в эфире Еспресо отметил , что враг видит в реке Днепр большое природное препятствие, которое очень сложно для форсирования, поэтому бросает усилия на строительство защитных сооружений. Но из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона.
- В течение дня 12 декабря россияне несколько раз атаковали Херсон, попали по жилым микрорайонам и медицинским учреждениям. Были погибшие и ранены.
- 13 декабря стало известно , что из районов Новониколаевки и Михайловки Херсонской области Россия отводит свои войска. В тот же день в Херсонской области один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов .
- Уже 14 декабря войска РФ нанесли удар с РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации.
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