Об этом передает в утренней сводке 15 декабря Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

12 декабря глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова сообщила, что минометным огнем оккупанты уничтожают Херсон .

Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, в эфире Еспресо отметил , что враг видит в реке Днепр большое природное препятствие, которое очень сложно для форсирования, поэтому бросает усилия на строительство защитных сооружений. Но из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона.

В течение дня 12 декабря россияне несколько раз атаковали Херсон, попали по жилым микрорайонам и медицинским учреждениям. Были погибшие и ранены.

13 декабря стало известно , что из районов Новониколаевки и Михайловки Херсонской области Россия отводит свои войска. В тот же день в Херсонской области один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов .

Уже 14 декабря войска РФ нанесли удар с РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации.

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