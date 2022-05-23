Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"Сейчас снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направление областного центра из городов Мелитополь и Энергодар. На блокпоста врага в г. Васильевка, по неизвестным причинам, не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже скучена очередь из более 400 машин", - отметили в администрации.

Из Запорожья также не выпускают авто, в том числе с резинопомощью для жителей временно оккупированных территорий области. Об открытии направления сообщат дополнительно.

По состоянию на 19 мая в Васильевке оккупанты удерживали более 1000 гражданских автомобилей на блокпосте.

20 мая кафиры начали выпускать машины, которые более трех суток удерживали на блокпосте в районе Васильевки.

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