Россияне закрепляются в Лисичанске, город – в огне, все админздания уничтожены до основания, - Гайдай
Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и уничтожают город, украинские военные отразили наступление врага близ Белогоровки
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram .
По его словам, оккупанты бросили на Лисичанск все силы и атаковали город с невиданной жестокой тактикой.
"Да, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке, и продолжают уничтожать населенные пункты", - написал Гайдай. .
Он добавил, что за прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка, возле которой отражено вражеское наступление.
- 3 июля в ISW предположили, что российские войска, вероятно, в ближайшие дни установят контроль над Луганской областью.
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