Россияне захватили телевышку в Херсоне. Планируют транслировать фейки, - Нацгвардия

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Еспресо.TV

"Херсон и область! Враг оккупировал телебашню и телерадиовещание и будет распространять новости и информацию по Херсону. Конечно, это огромное количество фейков, дезинформации и пропаганды. Правительство никогда не отдаст и клочка нашей земли, все, что будет сказано со стороны террористов, – ложь", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что оккуппанты не позволяют создать "зеленый коридор", чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.

"Враг подлый: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ снабжают горожан едой и медикаментами. В результате – еще одна пропаганда для российского потребителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти работают над обеспечением граждан всем необходимым, и этот вопрос будет решен как можно быстрее.

"В отличие от врага, украинцы умны, мудры, образованны и способны анализировать ситуацию. Нужно не допустить, чтобы враг получил желаемое! Держимся мы вместе и своей земле!", - подытожили в Нацгвардии.

Глава ОГА Геннадий Лагута предположил , что они могут распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ", и призвал не верить фейкам:

"Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага. Получайте информацию только из официальных источников! И не распространяйте непроверенные и недостоверные факты – их продуцирует враг!".

Напомним, оккупанты уже начали распространять фейки, что Херсонщина хочет войти в состав РФ.

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