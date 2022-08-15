Об этом информирует городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Рашисты захватили Энергодарское отделение Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"Сегодня стало известно, что военные РФ захватили Энергодарское отделение "ОП Василевский отдел "ГУ Запорожский ОЦ КПХ МЗ" (лабораторный центр), штат которого – 33 человека", - написал Орлов.

Сообщается, что работники отказались сотрудничать с рашистами.

"Оккупанты продолжают захватывать в Энергодаре объекты и предприятия, устанавливать там свои порядки и оказывать давление на работников", - добавил городской голова.

Напомним, что взрыв на Запорожской атомной электростанции может покрыть весь европейский континент радиоактивными элементами.

12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. А недавно в Совбезе РФ вообще заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.

В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.

13 августа мэр Энергодара предупредил об очередных провокациях оккупантов и просит людей не выходить на улицы.

На Запорожье россияне 14 августа обстреляли оккупированный Энергодар из пригорода, погиб мастер цеха по АЭС, два человека ранены.

15 августа Энергоатом информировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

Сегодня депутаты Верховной Рады Украины обратились к международному сообществу с призывом осудить акт ядерного терроризма РФ на временно оккупированную ЗАЭС.

15 августа, около четырех часов дня во временно оккупированном Энергодаре раздались взрывы.

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