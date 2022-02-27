Россияне захватили два украинских гражданских судна, - ГПСУ

Об этом сообщил Одесский пограничный отряд Facebook.



"Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец немедленно сообщил все компетентные органы в Украине", - говорится в сообщении.



Морские пограничники также зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод направлялся к острову Змеиный.



"Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС и прекратили выходить на связь. А уже сегодняшним утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма", - заявили пограничники.



Там отметили, что российские военные корабли под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили "пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей".

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