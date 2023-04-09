Об этом в эфире Эспрессо заявил американский профессор, исследователь геноцидов Сэмюэль Тоттен.

"Каждый раз, когда Путин выступает по телевидению или радио, собирайте эти записи и комментарии, потому что он говорил определенные вещи о том, что Украина не является суверенным государством, что она является частью России и что он хочет вернуть то, что он считает российской территорией . Но он ошибается. Украина является суверенным государством, хочет Путин это признавать или нет", - сказал он.

Тоттен добавил, что Путин совершил международные уголовные преступления, оправданий которым нет.

"Также в рамках документирования вы фиксируете, где именно происходили боевые действия, какое оружие было использовано, сколько ракет было выпущено по тому или иному городу. Вы смотрите на полное разрушение городов, сел и поселков по всей стране. И все это можно задокументировать. Вы едете и снимаете, разговариваете со свидетелями, с выжившими, с украинскими солдатами, которые своими глазами видели, что делали эти преступники… Это бесценная информация… Итак, собираете доказательства, которые потом покажут миру, что именно сделал Путин. Военные преступления, которые он совершил, преступления против человечности, которые совершили российские солдаты на местах, и они акты геноцида, которые они совершали, в частности в Буче, но есть много мест массовых убийств, и я чувствую, что, к сожалению, их будет выявлено еще больше ", – отметил исследователь.

По его мнению, это может привести к решению, что это было намерение попытаться уничтожить часть украинского народа.

"И еще несколько очень важно, если говорить о геноциде, из интервью, которые я проводил, я понял, что часто, когда русские входили в город или село, одной из первых вещей, которые они делали, было выяснить, кто был лидерами, и как-то их устранить.Так происходило во многих геноцидах, так было в Камбодже, так было и в Руанде.Вы входите, забираете лидеров, и тогда община начинает распадаться, поэтому это часть геноцида.Поэтому все это нужно принимать во внимание. Я думаю, что это вполне понятно для мира, если только вы не союзник России, ведущийся на ложь, которую Путин распространяет о том, что Украина не является суверенным государством", - сказал Тоттен.

Исследователь считает, что во многих случаях из-за собранных доказательств будут рассматриваться схемы нападений, схемы уничтожения целых общин, схемы уничтожения или убийства лидеров общин, похищение детей.

"Поэтому убежден, что лидерам, включая Путина, не удастся избежать ответственности

за совершенные военные преступления, преступления против человечности или геноцид", - подытожил он.