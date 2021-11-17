Россияне задействовали запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранен бойец ООС
Во вторник, 16 ноября, российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Марьянки захватчики избивали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Прицепыловки оккупанты совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В направлении Новотошкивского противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
У Майского враг обстрелял украинские позиции по автоматическим станковым гранатометам.
Недалеко от Новоалександровки российские войска вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
Позиции у Новозвановки кафиры дважды обстреляли из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Муратово кафиры вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм.
Вблизи Попасной захватчики применили минометы калибра 82 мм и противотанковые ручные гранатометы.
В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала суток 17 ноября на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Невельского россияне избивали из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела нет.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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