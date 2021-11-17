Россияне задействовали запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранен бойец ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Марьянки захватчики избивали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Прицепыловки оккупанты совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



В направлении Новотошкивского противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



У Майского враг обстрелял украинские позиции по автоматическим станковым гранатометам.



Недалеко от Новоалександровки российские войска вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.



Позиции у Новозвановки кафиры дважды обстреляли из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В сторону населенного пункта Муратово кафиры вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм.



Вблизи Попасной захватчики применили минометы калибра 82 мм и противотанковые ручные гранатометы.



В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.



С начала суток 17 ноября на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В направлении Невельского россияне избивали из минометов калибра 120 мм.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела нет.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.