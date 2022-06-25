Россияне забрали флаги Польши из мемориала на месте расстрелов в Катыни
Флаги Польши сняли с мемориальных комплексов "Катынь" и "Медное", посвященных массовым расстрелам
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Мемориальные комплексы находятся под управлением московського Музея современной России. Директор музея Ирина Великанова заявила, что решение убрать польские флаги обусловлено политической ситуацией.
"Два флага – русский и польский – были символом дружбы между нашими странами. Происходящее сегодня к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении РФ. При таких условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов неуместно" , – заявила Великанова. Она также мотивировала решение тем, что устав музея не обязывает размещать на мемориалах флаги любых государств, а наличие там польского флага "было лишь жестом доброй воли со стороны музея".
Великонову поддержал также мэр Смоленска Андрей Борисов.
"Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков – тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственное правильное решение – забрать флаг Польши. Катынь – это Российский мемориал, это российская история", – написал Борисов в соцсетях.
В начале Второй мировой войны в Катынском лесу под Смоленском войсками НКВД было расстреляно более 20 000 человек. Большинство из них составляли польские солдаты и офицеры, захваченные в плен во время нападения Красной армии на Польшу в 1939 году. В 2012 году Европейский суд по правам человека квалифицировал катынские расстрелы как военное преступление.
- Напомним, 10 апреля президент Анджей Дуда заявил, что Польша потребует признания убийств в Катыни актом геноцида.
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