Россияне забрали флаги Польши из мемориала на месте расстрелов в Катыни

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мемориальные комплексы находятся под управлением московського Музея современной России. Директор музея Ирина Великанова заявила, что решение убрать польские флаги обусловлено политической ситуацией.

"Два флага – русский и польский – были символом дружбы между нашими странами. Происходящее сегодня к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении РФ. При таких условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов неуместно" , – заявила Великанова. Она также мотивировала решение тем, что устав музея не обязывает размещать на мемориалах флаги любых государств, а наличие там польского флага "было лишь жестом доброй воли со стороны музея".

Великонову поддержал также мэр Смоленска Андрей Борисов.

"Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков – тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственное правильное решение – забрать флаг Польши. Катынь – это Российский мемориал, это российская история", – написал Борисов в соцсетях.

В начале Второй мировой войны в Катынском лесу под Смоленском войсками НКВД было расстреляно более 20 000 человек. Большинство из них составляли польские солдаты и офицеры, захваченные в плен во время нападения Красной армии на Польшу в 1939 году. В 2012 году Европейский суд по правам человека квалифицировал катынские расстрелы как военное преступление.