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Россияне забрали большинство кораблей из оккупированного Крыма в Новороссийск, - ISW

5 октября, 2023 четверг
04:12
Война с Россией

Российские войска перевели несколько кораблей Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке оградить их от ударов ракетами и беспилотниками

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

На спутниковых снимках, опубликованных 1 и 3 октября, видно, что российские войска перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 кораблей. Сообщается, что оккупанты перебросили на новое место дислокации фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остаются четыре российских десантных корабля и одна подлодка.

По мнению аналитиков ISW, войска РФ, возможно, временно перебросят некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, скорее всего, продолжат использовать Севастополь как базу ЧФ.

Ранее о том, что большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск заявляла британская разведка.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака противника – редкая операция в истории войн, спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

22 сентября в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди окупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Впоследствии появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. В то же время позже минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал Соколов. В ССО объявили, что уточняют данные о гибели командующего флотом.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила , что кораблям РФ все более неуютно в севастопольских бухтах. Поэтому оккупанты пытаются передислоцировать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ.

На фоне успешных атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма россияне начали усиливать оборону полуострова, в частности, опрокидывать средства ПВО и обустраивать новые защитные сооружения.

4 октября стало известно, что партизаны движения "Атеш" обнаружили секретный военный состав российских войск у временно оккупированного Симферополя.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило , что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.

Крым
наступление ВСУ
Чорное море
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