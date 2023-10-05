Россияне забрали большинство кораблей из оккупированного Крыма в Новороссийск, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

На спутниковых снимках, опубликованных 1 и 3 октября, видно, что российские войска перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 кораблей. Сообщается, что оккупанты перебросили на новое место дислокации фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остаются четыре российских десантных корабля и одна подлодка.

По мнению аналитиков ISW, войска РФ, возможно, временно перебросят некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, скорее всего, продолжат использовать Севастополь как базу ЧФ.

Ранее о том, что большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск заявляла британская разведка.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака противника – редкая операция в истории войн, спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

22 сентября в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди окупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Впоследствии появилась информация , что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов. В то же время позже минобороны РФ обнародовало видео с заседания, на котором якобы присутствовал Соколов. В ССО объявили, что уточняют данные о гибели командующего флотом.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила , что кораблям РФ все более неуютно в севастопольских бухтах. Поэтому оккупанты пытаются передислоцировать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ.

На фоне успешных атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма россияне начали усиливать оборону полуострова, в частности, опрокидывать средства ПВО и обустраивать новые защитные сооружения.

4 октября стало известно, что партизаны движения "Атеш" обнаружили секретный военный состав российских войск у временно оккупированного Симферополя.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило , что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, во время которой был нанесен удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.