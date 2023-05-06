Россияне забирают детей у родителей на оккупированном Запорожье, - СМИ
Местным жителям временно оккупированной части Запорожья приходится прятать детей, чтобы их не "эвакуировали" россияне
Об этом сообщает LB.ua
В Запорожской области российские военные насильственно забирают детей у родителей с целью принудительной эвакуации. Также оккупанты принудительно вывозят женщин с детьми.
"Многих женщин и детей вывезли на неработающие базы отдыха в Кирилловке и Бердянске. Также забирали детей у родителей, людям по селам пришлось прятать их", - рассказали очевидцы.
Вчера россияне принудительно вывозили детей из райцентра Пологи и сел района. Только из села Алексеевка оккупанты вывезли два автобуса с женщинами и детьми. Россияне объявили, что эвакуированных сначала отвезут на базы отдыха, а дальше – в Крым.
Также в Бердянск оккупанты вывезли врачей из пгт. Каменка.
Местные предполагают, что россияне могут устроить провокации, которые принудили бы людей к эвакуации. В частности, сегодня в село Смирново (Пологовский район) оккупанты без причины пригнали пожарный автомобиль, кран, а также КамАЗ с бронекапсулой.
Не исключено, что принудительно эвакуированных людей россияне попытаются использовать в качестве "живого щита" при отступлении, как они это делали при бегстве из Херсона.
В Бердянской МВА сообщили, что в Токмаке от родителей требовали что-то вроде доверенности на ребенка – детей сажали в отдельные автобусы. Женщин и небольшое количество мужчин – в другой автобус.
- В районах временно оккупированной Запорожской области подполье сообщило о создании псевдоадминистрациями планов эвакуации работников и их семей.
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