Об этом сообщает LB.ua

В Запорожской области российские военные насильственно забирают детей у родителей с целью принудительной эвакуации. Также оккупанты принудительно вывозят женщин с детьми.

"Многих женщин и детей вывезли на неработающие базы отдыха в Кирилловке и Бердянске. Также забирали детей у родителей, людям по селам пришлось прятать их", - рассказали очевидцы.

Вчера россияне принудительно вывозили детей из райцентра Пологи и сел района. Только из села Алексеевка оккупанты вывезли два автобуса с женщинами и детьми. Россияне объявили, что эвакуированных сначала отвезут на базы отдыха, а дальше – в Крым.

Также в Бердянск оккупанты вывезли врачей из пгт. Каменка.

Местные предполагают, что россияне могут устроить провокации, которые принудили бы людей к эвакуации. В частности, сегодня в село Смирново (Пологовский район) оккупанты без причины пригнали пожарный автомобиль, кран, а также КамАЗ с бронекапсулой.

Не исключено, что принудительно эвакуированных людей россияне попытаются использовать в качестве "живого щита" при отступлении, как они это делали при бегстве из Херсона.

В Бердянской МВА сообщили, что в Токмаке от родителей требовали что-то вроде доверенности на ребенка – детей сажали в отдельные автобусы. Женщин и небольшое количество мужчин – в другой автобус.