Россияне за время полномасштабного вторжения убили уже 505 детей, - прокуроры

Об этом пишет Офис генпрокурора.

"Более 1634 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 6 октября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 505 детей погибли и более 1129 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадало детей:

Донецкая область - 488,

Харьковская область - 301,

Киевская область - 129,

Херсонская область - 128,

Запорожская область - 99,

Николаевская область - 97,

Днепропетровская область - 96,

Черниговская область - 72,

Луганская область – 67.

В прокуратуре отметили, что эти цифры не окончательны. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.