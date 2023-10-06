Россияне за время полномасштабного вторжения убили уже 505 детей, - прокуроры
В результате российских террористических действий с начала полномасштабного вторжения РФ погибли по меньшей мере 505 детей, более 1129 пострадали
Об этом пишет Офис генпрокурора.
"Более 1634 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 6 октября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 505 детей погибли и более 1129 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего пострадало детей:
- Донецкая область - 488,
- Харьковская область - 301,
- Киевская область - 129,
- Херсонская область - 128,
- Запорожская область - 99,
- Николаевская область - 97,
- Днепропетровская область - 96,
- Черниговская область - 72,
- Луганская область – 67.
В прокуратуре отметили, что эти цифры не окончательны. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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