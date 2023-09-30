Россияне за время полномасштабного вторжения разрушили более 220 украинских библиотек

Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме того, россияне повредили около 400 библиотек и уничтожили около 200 миллионов экземпляров книжного фонда.

"Впрочем оккупантам не удастся уничтожить нашу идентичность. Мы все отстроим, а книжные фонды восстановим, Россия ответит в судах за свои преступления", - подчеркнул Лубинец.

30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек. Этот праздник был основан указом президента в 1998 году.