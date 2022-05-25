Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"В Северодонецке шестеро погибших и по меньшей мере восемь раненых, большинство – вблизи бомбоубежищ, город держит оборону", – написал он со ссылками на данные за 24 мая.

В последние дни, когда жилмассив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека крайне сложно, добавил Гайдай.

Он подчеркнул: россияне избивают по скоплению людей. Информацию, где есть люди, получают с помощью дронов и узнают от посетителей.

"Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия - туда тоже бьют неслучайно" , – отметил Сергей Гайдай.

Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина.

В ОВА предостерегают: предатели-наводчики могут быть рядом.

"Итак, будьте внимательны – предатели могут быть среди вас. Якобы прятаться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помочь врагу", - написал Гайдай.

Количество поврежденного за вчерашний день жилья сосчитать трудно. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре – в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три – в Золотом и Тошковке, по два – в Екатериновке и Почечном, один – в Горном.

"В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские кафиры ведут наступление на Северодонецк", - отметил глава ОВА.

За сутки в Луганской области ВСУ отбили девять атак российских захватчиков, уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.

Напомним, российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО. Есть погибшие и раненые.

В ночь с 24 на 25 мая в Харькове раздались взрывы.

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