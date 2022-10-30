Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграме.

В ночь на 30 октября и утром россияне вели огонь на фронте от Марьинки до Лимана.

Ночью они нанесли ракетный удар по Дружковке и попали по школе и частным домам. Жертв нет.

В Марьинской ОТГ россияне били по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Катериновке. В Авдеевке зафиксировали единичные прилеты. В Первомайском Очеретинской ОТГ один человек получил ранение.

В Торецке повреждены два дома. В Бахмуте оккупанты ранили двух человек, повредили четыре многоэтажки, четыре частных дома и админздание. В Соледарской ОТГ продолжались обстрелы Васюковки, Раздолевки, Парасковеевки и Бахмутского.

В Лимане россияне попали в два дома. Также продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Сиверск оказался под вражескими артиллерийскими и авиаударами. Также под огонь попали Серебрянка и Дроновка.

"Оставаться на Донетчине – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – подчеркнул Павел Кириленко.

Ранее он сообщил об убитых и раненых в результате российских обстрелов.

Погибших обнаружили в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Кроме того, правоохранители нашли тела еще 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Коровьем Яру, 2 в Святогорске и 1 в Лимане. Восемь человек за вчерашний день получили ранения.

Как добавляют в Донецкой ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты ночью обстреляли Никополь, уничтожены 10 многоэтажных и частных домов.

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