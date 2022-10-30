На Донетчине россияне убили 5 гражданских, ранили 8, обстреляли дома, школу и админздание
В Донецкой области 29 октября оккупанты убили 5 гражданских, еще 8 ранили, обстреляли школу, более 10 домов, админздание
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграме.
В ночь на 30 октября и утром россияне вели огонь на фронте от Марьинки до Лимана.
Ночью они нанесли ракетный удар по Дружковке и попали по школе и частным домам. Жертв нет.
В Марьинской ОТГ россияне били по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Катериновке. В Авдеевке зафиксировали единичные прилеты. В Первомайском Очеретинской ОТГ один человек получил ранение.
В Торецке повреждены два дома. В Бахмуте оккупанты ранили двух человек, повредили четыре многоэтажки, четыре частных дома и админздание. В Соледарской ОТГ продолжались обстрелы Васюковки, Раздолевки, Парасковеевки и Бахмутского.
В Лимане россияне попали в два дома. Также продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Сиверск оказался под вражескими артиллерийскими и авиаударами. Также под огонь попали Серебрянка и Дроновка.
"Оставаться на Донетчине – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – подчеркнул Павел Кириленко.
Ранее он сообщил об убитых и раненых в результате российских обстрелов.
Погибших обнаружили в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Кроме того, правоохранители нашли тела еще 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Коровьем Яру, 2 в Святогорске и 1 в Лимане. Восемь человек за вчерашний день получили ранения.
Как добавляют в Донецкой ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, оккупанты ночью обстреляли Никополь, уничтожены 10 многоэтажных и частных домов.
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