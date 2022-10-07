Россияне за сутки убили двух мирных жителей Донбасса, еще 7 ранили
В Донецкой области 6 октября россияне убили двух гражданских, ранили 7. В Святогорске обнаружили тела 7 убитых во время оккупации
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке. Кроме того, в Святогорске обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - подчеркнул он.
Также в течение 6 октября 7 человек получили ранения в результате российских обстрелов.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 5 октября в Донецкой области россияне убили 4 гражданских, ранили 3. В деоккупированных городах нашли тела еще 10 погибших.
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