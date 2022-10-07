Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке. Кроме того, в Святогорске обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - подчеркнул он.

Также в течение 6 октября 7 человек получили ранения в результате российских обстрелов.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

5 октября в Донецкой области россияне убили 4 гражданских, ранили 3. В деоккупированных городах нашли тела еще 10 погибших.

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