Россияне за сутки убили двоих жителей Бахмута, в области еще двое ранены
В воскресенье, 23 апреля, в результате обстрелов армии врага в Донецкой области погибли два мирных жителя, двое получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
23 апреля стало известно еще о двух убитых россиянами в городе Бахмут Донецкой области. Один человек пострадал.
Также в селе Новоукраинка Волновахского района ранен местный житель.
В ночь на понедельник армия РФ обстреляла Краматорск, пишет городской голова Александр Гончаренко.
"Без пострадавших. Выясняем последствия разрушений", – написал мэр.
Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ убила 1481 человека, 3423 пострадали.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха.
- 22 апреля Донетчина оказалась под вражескими обстрелами: оккупанты разрушили 9-этажку в Угледаре и повредили 36 домов. Известно о 4 раненых людях.
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