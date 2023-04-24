Россияне за сутки убили двоих жителей Бахмута, в области еще двое ранены

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

23 апреля стало известно еще о двух убитых россиянами в городе Бахмут Донецкой области. Один человек пострадал.

Также в селе Новоукраинка Волновахского района ранен местный житель.

В ночь на понедельник армия РФ обстреляла Краматорск, пишет городской голова Александр Гончаренко.

"Без пострадавших. Выясняем последствия разрушений", – написал мэр.

Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ убила 1481 человека, 3423 пострадали.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха.