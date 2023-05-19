Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
Российские военные за сутки используют против украинцев от 25 до 30 тысяч снарядов разного калибра
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.
"По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодня, по нашим подсчетам, они используют в сутки уже 25-30 тыс. снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", – сказал министр.
Резников также заявил, что страны НАТО не были готовы к войне в Украине с точки зрения логистики.
"Поскольку процедуры, которые сегодня есть в НАТО, - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже осознали", - добавил он.
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что россияне в попытках захватить Бахмут потеряли в общей сложности около 70 тыс. убитыми и ранеными.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное