Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

"По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодня, по нашим подсчетам, они используют в сутки уже 25-30 тыс. снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", – сказал министр.

Резников также заявил, что страны НАТО не были готовы к войне в Украине с точки зрения логистики.

"Поскольку процедуры, которые сегодня есть в НАТО, - правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже осознали", - добавил он.