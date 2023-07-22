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Россияне за сутки совершили атаку на 11 областей Украины: 8 человек погибли, 10 ранены

22 июля, 2023 суббота
10:45
Война с Россией

За сутки пятницы, 21 июля, российские военные совершили атаку по одиннадцати регионам Украины. В результате обстрелов по меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 - получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Кировоградщина: сегодня ночью рашисты атаковали область дронами. Они были уничтожены силами ПВО . Обошлось без погибших и травмированных и разрушений гражданских зданий

Черниговщина: за сутки враг совершил 7 обстрелов области, в частности, по Черниговскому району выпустил 4 крылатые ракеты . В результате удара разрушено здание культуры, повреждены окна в многоэтажках, админздания. Два человека погибли.
Новгород-Северский район – обстрелы из гранатометов и минометов. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья. Обстрелы получили 7 общин. Предварительно – без последствий. Ночью и утром враг обстрелял 4 населенных пункта в 4 территориальных общинах: Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Шалыгинской. Обошлось без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры.

Днепропетровщина : минувшие сутки враг направил на область 4 беспилотника . Два были сбиты, обломки одного из них вызвали пожар и повредили линию электропередач. Еще двое попали по Красногригорьевской общине, в результате чего возникло возгорание, огонь спасатели обуздали.

Также вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь . Пострадали три человека. Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Изуродованная линия электропередач. Ночью агрессор обстрелял промышленное предприятие. Без жертв.

Запорожская область: за последние сутки российские войска нанесли 85 обстрелов по 22 населенным пунктам Васильевского, Пологовского и Запорожского районов. В настоящее время зафиксировано разрушение 30 жилых объектов. Обошлось без пострадавших.
Враг совершил 8 обстрелов из РСЗО по Новомихайловскому, Новодаровке и Левадному, а также атаковал с БПЛА Степное.

Харьковщина: на Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синковка. Вчера в районе сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района в результате минометных обстрелов горела пшеница в поле на площади 21 га. Также враг нанес удар ракетой С-300 по селу Благодатовка Купянского района, попал в землю за пределами села. Прошло без разрушений и пострадавших.

В пгт Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина. В районе села Турово Богодуховского района на взрывоопасном предмете взорвался трактор на дистанционном управлении К-750. Возник пожар, пострадавших нет.

Луганщина: вчера враг пытался продвинуться практически вдоль всей линии фронта, атакуя в районах Надежды, Макеевки, Невского, Дибровы и на территории Серебрянского лесничества. Эти попытки были остановлены нашими военными. Под артиллерийский огонь со стороны россиян попали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 151 обстрел.

Донетчина : россияне за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по десяти населенным пунктам области, в результате чего повреждено 35 жилых домов, 3 гражданских автомобиля, газопровод, железнодорожный путь, админздание, 5 га пшеницы. По области в сутки: 6 погибших, среди них двое детей и 5 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по побережью и городу Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Одесщина: вчера во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Есть повреждения. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 63 обстрела, из них 3 по Херсону. Враг попал в районы 23 населенных пунктов области, спортивное заведение в Бериславском районе, административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

  • В пятницу, 21 июля, российская армия нанесла авиаудары по поселку Нью-Йорк Донецкой области, в результате чего погибли четыре человека, еще трое получили ранения.
Украина
Россия
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Никополь
Харковщина
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