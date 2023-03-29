Россияне за сутки ранили пятерых мирных жителей Донбасса

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграмме .

"За 28 марта россияне ранили 5 жителей Донбасса: 3 в Бахмуте и 2 в городе Часов Яр", — отметил он.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.