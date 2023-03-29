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Россияне за сутки ранили пятерых мирных жителей Донбасса

29 мартa, 2023 среда
08:29
война с Россией

В Донецкой области российские войска за минувшие сутки нанесли ранения пяти мирным жителям

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграмме .

"За 28 марта россияне ранили 5 жителей Донбасса: 3 в Бахмуте и 2 в городе Часов Яр", — отметил он.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

  • Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала гибель в результате войны более 8 тысяч и ранения почти 14 тысяч гражданских лиц.
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