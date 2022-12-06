Россияне за сутки ранили девять жителей Донбасса
В результате российских обстрелов 5 декабря пострадали девять жителей в четырех населенных пунктах Донбасса
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - сообщил глава области.
- 4 декабря россияне ранили двух гражданских в Донецкой области - в населенных пунктах Алексеевка и Желание Второе.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.
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