Россияне за сутки ранили девять жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - сообщил глава области.

4 декабря россияне ранили двух гражданских в Донецкой области - в населенных пунктах Алексеевка и Желание Второе.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

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