Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 ноября ориентировочно составили:

личного состава - 84 600 (+390 за сутки) человек ликвидировано

танков ‒ 2 892 (+6) единицы

боевых бронированных машин ‒ 5 822 (+5)

артиллерийских систем – 1 870 (+2)

РСЗО – 393 (+0)

средств ПВО ‒ 209 (+0)

самолетов – 278 (+0)

вертолетов – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+0)

крылатых ракет ‒ 480 (+0)

кораблей /катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4 378 (+7)

специальной техники ‒ 161 (+0)

21 ноября эксперты Oryx сообщили, что российская армия потеряла по меньшей мере 8 044 единиц техники с начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb