Россияне за сутки потеряли 390 человек погибшими и 6 танков, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину, россияне потеряли 84 600 человек погибшими, 2 892 танка, 278 самолетов и 261 вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 ноября ориентировочно составили:
личного состава - 84 600 (+390 за сутки) человек ликвидировано
танков ‒ 2 892 (+6) единицы
боевых бронированных машин ‒ 5 822 (+5)
артиллерийских систем – 1 870 (+2)
РСЗО – 393 (+0)
средств ПВО ‒ 209 (+0)
самолетов – 278 (+0)
вертолетов – 261 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+0)
крылатых ракет ‒ 480 (+0)
кораблей /катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4 378 (+7)
специальной техники ‒ 161 (+0)
- 21 ноября эксперты Oryx сообщили, что российская армия потеряла по меньшей мере 8 044 единиц техники с начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное