Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

За минувшие сутки оккупанты 27 раз нанесли удары по территории Херсона. Обстреливали из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Попали захватчики в жилые кварталы города. Повреждены школа, линии электропередач, предприятие, частные и многоквартирные дома. В результате обстрела также погиб человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Также сегодня утром, 17 декабря, российские войска ударили из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате обстрела погиб 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле. Также ранения получила 70-летняя женщина: она сейчас находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре, а в Киеве - по энергоинфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом под завалами люди.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался , что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 76 ракет, 60 из них сбили силы противовоздушной обороны.

Утром 17 декабря силы ПВО обезвредили две вражеские ракеты "Оникс", атаковавшие Одесщину.