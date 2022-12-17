Россияне за сутки обстреляли Херсон 28 раз: погибли два человека, четверо ранены
Вчера, 16 декабря, российская армия 27 раз обстреливала территорию Херсона и утром 17 декабря нанесла по городу очередной удар
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
За минувшие сутки оккупанты 27 раз нанесли удары по территории Херсона. Обстреливали из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
Попали захватчики в жилые кварталы города. Повреждены школа, линии электропередач, предприятие, частные и многоквартирные дома. В результате обстрела также погиб человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Также сегодня утром, 17 декабря, российские войска ударили из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате обстрела погиб 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле. Также ранения получила 70-летняя женщина: она сейчас находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
- 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре, а в Киеве - по энергоинфраструктуре.
- Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом под завалами люди.
- Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.
- В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался , что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 76 ракет, 60 из них сбили силы противовоздушной обороны.
- Утром 17 декабря силы ПВО обезвредили две вражеские ракеты "Оникс", атаковавшие Одесщину.
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