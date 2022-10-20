Россияне за сутки обстреляли четыре района Харьковщины и ранили человека
В Харьковской области 19 октября оккупанты обстреляли четыре района, ранили мужчину и разрушили магазин
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Россияне накрыли огнем Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Так, в 16.00 19 октября они обстреляли Волчанск, разрушив здание магазина. Кроме того, оккупанты били из артиллерии по районам населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское.
В Изюмском районе 78-летнего мужчину госпитализировали с ранениями.
За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 657 взрывоопасных предметов в Харьковской области.
"В течение вчерашнего дня враг нанес еще несколько ударов по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, поэтому еще раз подчеркиваю необходимость экономить электричество. Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите свои мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства", - подчеркнул глава ОВА.
- 19 октября в Изюмском районе Харьковщины в результате подрыва на противотанковой мини погибли двое саперов, еще четверо пострадали.
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