Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Россияне накрыли огнем Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Так, в 16.00 19 октября они обстреляли Волчанск, разрушив здание магазина. Кроме того, оккупанты били из артиллерии по районам населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское.

В Изюмском районе 78-летнего мужчину госпитализировали с ранениями.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 657 взрывоопасных предметов в Харьковской области.

"В течение вчерашнего дня враг нанес еще несколько ударов по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, поэтому еще раз подчеркиваю необходимость экономить электричество. Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите свои мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства", - подчеркнул глава ОВА.

19 октября в Изюмском районе Харьковщины в результате подрыва на противотанковой мини погибли двое саперов, еще четверо пострадали.

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