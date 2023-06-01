Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах

Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах

1 июня, 2023 четверг
12:25
Война с Россией

За прошедшие сутки, 31 мая, россияне атаковали по меньшей мере 9 украинских регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые

Об этом сообщают областные государственные администрации.

Ночью враг атаковал Киевскую область ракетами. Все цели были уничтожены. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов загорелся газонный настил, но пожар удалось ликвидировать. Предварительно – без жертв.

В Черниговской области было зафиксировано 5 обстрелов из минометов и ствольной артиллерии со стороны российского врага. В результате атаки повреждены дома и линии электроснабжения, без жертв среди мирного населения.

Ночью россияне совершили артиллерийский обстрел по Сумской области . За сутки россияне совершили 10 обстрелов, зафиксировано 42 взрыва. Под обстрелом оказались Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская общины. Предварительно – без жертв, данные уточняются.

В Краснопольской общине в результате вражеского обстрела выбиты окна двухэтажного дома, повреждено хозяйственное помещение, пять гражданских автомобилей, а также повреждена водонапорная башня.

В Запорожской области враг нанес 78 ударов по 20 городам и селам: авиаудары по Орехову, атаки БПЛА по Ольговскому, обстрелы из РСЗО по Камышевасу, Железнодорожному, Красной Кринице, Полтавке, Егоровке и Степному, а также 70 обстрелов прифронт , Степногорск и Каменское.

В результате обстрела разрушены жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей. Без жертв и пострадавших.

Вчера днем враг обстрелял Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровской области . Огонь велся из тяжелой артиллерии. Утром оккупанты направили на Марганецкую общину тяжелую артиллерию. Выпустили около двух десятков снарядов. Предварительно – без жертв, данные уточняются.

В Харьковской области за минувшие сутки россияне совершили вражеские атаки по меньшей мере 25 населенных пунктов. На Слобожанском направлении авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Плетеневка, Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амв.

На Купянском направлении противник провел неудачное наступление к западу от Масютовки, нанес авиаудары в районах Кисловки и Котляровки. Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово подверглись враждебным артиллерийским и минометным обстрелам.

В результате обстрела Волчанская повреждены жилые дома мирных жителей и возник пожар в двух элеваторных силосах. Кроме того, сгорели шесть торговых павильонов ООО "Рынок" и библиотека, погиб гражданский мужчина в возрасте 60 лет, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу. Между селами Черноглазовка и Калиново Богодуховского района во время работы в поле на мини взорвался тракторист.

В Луганской области враг пытался прорвать нашу оборону в районе Новоселовского и Стельмаховки Сватовского района. Однако, как и в районе Белогоровки, россияне вынуждены были отступить с потерями. Недавно были повреждены дома жителей Грековки, люди не пострадали. Также вчера были обстреляны Новоселовское, Невское и Белогоровка.
Всего за сутки вчера враг совершил 103 обстрела и выпустил 425 снарядов.

За последние сутки в Донецкой области российские войска произвели 24 обстрела населенных пунктов, используя различные виды тяжелого оружия. С помощью ОТРК «Искандер», авиаударов (тип ракет не установлен), «КАБ – 250», РСЗО «Град», артиллерии, танков, минометов было обстреляно 14 населенных пунктов, включая Красногоровку, Авдеевку, Часов Яр, Торецк, Константиновку и Слов .

В результате этих обстрелов были повреждены 23 жилых дома, из них 2 многоквартирных дома, здание шахтоуправления "Покровское", ферма и 3 гражданских автомобиля. Также был разрушен один гараж. Также погибли два мирных жителя, а пятеро получили ранения.

В Херсонской области противник совершил интенсивные обстрелы, в результате чего было выпущено 309 снарядов по 22 населенным пунктам области. В частности, город Херсон подвергся 11 обстрелам, в ходе которых было выпущено 57 снарядов.

В результате обстрела села Днепровское Белозерской общины 64-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения, снаряд попал в его дом. Также был зафиксирован удар по жилому дому в селе Широкая Балка Станиславской общины. В результате обстрела, 3-летний ребенок получил ранение головы от обломков стекла. В общем, за сутки в результате российской агрессии один человек погиб, а пятеро получили ранения.

  • Напомним, ночью 1 июня враг атаковал Киев ракетами. ПВО уничтожило все вражеские цели, однако обломками повреждена многоэтажка, авто и поликлиника. Три человека погибли (среди них ребенок), 16 пострадали.
Украина
Киевщина
Луганщина
Сумщина
Херсон
терроризм
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Новости Славянска
Запорожская область
Константиновка
Никополь
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
1 июня, 2023 четверг
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадавших
Герасімов путін шойгу
31 мая, 2023 среда
Военный эксперт Притула рассказал, кому выгодна атака дронов по Москве
31 мая, 2023 среда
Белорусские пограничники включили сотрудникам ГПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ"
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.04
    Покупка 37.04
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 39.77
    Продажа 40.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
1 июня
12:37
Бахмут
"Враг меняет формат операции": Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте
12:19
Обновлено
Гибель людей возле закрытого укрытия: Кличко инициировал отстранение главы Деснянского района Киева
12:16
"В 55 км от вражеских позиций": в Украине возобновил работу еще один ресторан McDonald's
12:04
Во Франции на Viva Technology 2023 представят 12 украинских стартапов. Список
11:50
В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике после ночных ракетных обстрелов 1 июня
11:47
Утром враг ударил по Херсону: ранены двое мирных жителей
11:39
Обновлено
Зеленский прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества
11:37
Обновлено
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, 16 пострадавших
11:32
OPINION
Ситуация в аграрном секторе после начала полномасштабной войны требует активного участия государства
11:21
Группа NASA по изучению НЛО заявила, что для разгадки аномальных явлений не хватает качественных данных
11:16
Россияне утром обстреляли Никопольщину: ранены двое мужчин
10:59
Инфографика
Курс валют на 1 июня: сколько стоит евро, доллар и злотый
10:58
Эксклюзив
Блинкен: НАТО будет пытаться увеличить мощность и успешность ПВО Украины
10:51
OPINION
Сергей Руденко
Лампочка для Ахметова
10:48
Обновлено
флаг России
"Мы идем освобождать всю РФ": РДК и легион "Свобода России" заявили о начале второй фазы рейда
10:27
Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира
10:23
СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, собиравшего информацию о вооружениях и ПВО
10:07
Обзор
В День защиты детей россияне убили маленьких украинцев, Молдову защищают самолеты НАТО. Акценты мировых СМИ 1 июня
10:04
На российском телеканале оппозиция призвала отстранить Путина от власти, – британская разведка
10:01
Пригожин заявил о выходе основной силы ПВК Вагнера из Бахмута
09:48
Россияне маневрируют ракетоносителями. В Черном море их три, залп до 16 "калибров"
09:35
Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей
08:44
Инфографика
Силы обороны в сутки ликвидировали 460 российских солдат, 7 БПЛА и 14 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:28
Украинские номады
08:26
Белый дом
Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США
07:38
Украинское Минобороны призвало Австралию присоединиться к танковой коалиции
07:36
Ночью ПВО сбила 10 из 10 вражеских ракет комплекса "Искандер", летевших на Киевщину, - Генштаб
07:01
Обновлено
Верещук: враг меняет имена и даты рождения незаконно депортированным из Украины детям
06:47
Военное командование РФ хочет заменить в наступательных операциях в Украине вагнеровцев кадыровцами, - ISW
05:53
В приюте Судана умерло 60 детей, оказавшихся в ловушке из-за боев
05:49
"Не компенсирует поражения на поле боя": Британия в ОБСЕ о терроре РФ украинских городов
05:03
Литва ожидает провокации Беларуси во время саммита НАТО в июле
04:35
Оппозиция сообщила, что в Беларуси действуют лагеря для содержания и перевоспитания детей из Украины
02:45
Местные власти сообщают об обстреле Шебекино на Белгородщине: есть двое пострадавших
02:17
Украина заказала еще 300 разведдронов Vector на средства Германии
01:49
У Байдена поддержали саммит для достижения мира в Украине без участия России
01:21
Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО
01:05
"Севилья" по пенальти победила "Рому" в финале Лиги Европы
00:54
Белый дом
США против ударов по РФ, но решать, как применять оружие должна Украина, - Белый дом
00:27
Трибунал ООН осудил двух соратников экспрезидента Югославии Милошевича
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV