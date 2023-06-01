Об этом сообщают областные государственные администрации.

Ночью враг атаковал Киевскую область ракетами. Все цели были уничтожены. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов загорелся газонный настил, но пожар удалось ликвидировать. Предварительно – без жертв.

В Черниговской области было зафиксировано 5 обстрелов из минометов и ствольной артиллерии со стороны российского врага. В результате атаки повреждены дома и линии электроснабжения, без жертв среди мирного населения.

Ночью россияне совершили артиллерийский обстрел по Сумской области . За сутки россияне совершили 10 обстрелов, зафиксировано 42 взрыва. Под обстрелом оказались Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская общины. Предварительно – без жертв, данные уточняются.

В Краснопольской общине в результате вражеского обстрела выбиты окна двухэтажного дома, повреждено хозяйственное помещение, пять гражданских автомобилей, а также повреждена водонапорная башня.

В Запорожской области враг нанес 78 ударов по 20 городам и селам: авиаудары по Орехову, атаки БПЛА по Ольговскому, обстрелы из РСЗО по Камышевасу, Железнодорожному, Красной Кринице, Полтавке, Егоровке и Степному, а также 70 обстрелов прифронт , Степногорск и Каменское.

В результате обстрела разрушены жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей. Без жертв и пострадавших.

Вчера днем враг обстрелял Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровской области . Огонь велся из тяжелой артиллерии. Утром оккупанты направили на Марганецкую общину тяжелую артиллерию. Выпустили около двух десятков снарядов. Предварительно – без жертв, данные уточняются.

В Харьковской области за минувшие сутки россияне совершили вражеские атаки по меньшей мере 25 населенных пунктов. На Слобожанском направлении авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Плетеневка, Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амв.

На Купянском направлении противник провел неудачное наступление к западу от Масютовки, нанес авиаудары в районах Кисловки и Котляровки. Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово подверглись враждебным артиллерийским и минометным обстрелам.

В результате обстрела Волчанская повреждены жилые дома мирных жителей и возник пожар в двух элеваторных силосах. Кроме того, сгорели шесть торговых павильонов ООО "Рынок" и библиотека, погиб гражданский мужчина в возрасте 60 лет, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу. Между селами Черноглазовка и Калиново Богодуховского района во время работы в поле на мини взорвался тракторист.

В Луганской области враг пытался прорвать нашу оборону в районе Новоселовского и Стельмаховки Сватовского района. Однако, как и в районе Белогоровки, россияне вынуждены были отступить с потерями. Недавно были повреждены дома жителей Грековки, люди не пострадали. Также вчера были обстреляны Новоселовское, Невское и Белогоровка.

Всего за сутки вчера враг совершил 103 обстрела и выпустил 425 снарядов.

За последние сутки в Донецкой области российские войска произвели 24 обстрела населенных пунктов, используя различные виды тяжелого оружия. С помощью ОТРК «Искандер», авиаударов (тип ракет не установлен), «КАБ – 250», РСЗО «Град», артиллерии, танков, минометов было обстреляно 14 населенных пунктов, включая Красногоровку, Авдеевку, Часов Яр, Торецк, Константиновку и Слов .

В результате этих обстрелов были повреждены 23 жилых дома, из них 2 многоквартирных дома, здание шахтоуправления "Покровское", ферма и 3 гражданских автомобиля. Также был разрушен один гараж. Также погибли два мирных жителя, а пятеро получили ранения.

В Херсонской области противник совершил интенсивные обстрелы, в результате чего было выпущено 309 снарядов по 22 населенным пунктам области. В частности, город Херсон подвергся 11 обстрелам, в ходе которых было выпущено 57 снарядов.

В результате обстрела села Днепровское Белозерской общины 64-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения, снаряд попал в его дом. Также был зафиксирован удар по жилому дому в селе Широкая Балка Станиславской общины. В результате обстрела, 3-летний ребенок получил ранение головы от обломков стекла. В общем, за сутки в результате российской агрессии один человек погиб, а пятеро получили ранения.