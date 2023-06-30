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Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: 5 человек погибли, 9 ранены. Ситуация в регионах

30 июня, 2023 пятница
10:32
Война с Россией

За сутки, 30 июня, российские военные обстреляли 9 областей Украины: 5 человек погибли, 9 ранены. Среди раненых в Харьковской области 13-летний мальчик

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг совершил 8 обстрелов из минометов и артиллерии. Противник обстрелял Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы, обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 3 обстрела, зафиксировано 4 взрыва. Обстрелы претерпели Середино-Будская и Шалыгинская громады, обошлось без последствий.

Также вчера, 29 июня, в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничья. Зафиксировано 74 взрыва, под обстрел попали Краснопольская, Миропольская и Белопольская громады.

В Краснопольской громаде повреждены 3 частных домовладения, частный автомобиль, гараж.

Запорожская область: за прошедшие сутки в области погибли двое гражданских - в Новоданиловке 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке - 66-летний мужчина. Из Орехова в медицинское учреждение эвакуировали 52-летнюю женщину, которая получила ранение.

Враг хаотично бил по 16 населенным пунктам. Ночью Запорожье было дважды атаковано из БПЛА, а ракетный удар пришелся по открытой территории. По Левадному и Новодаровке враг совершил 7 обстрелов из РСЗО.

Также, 56 артиллерийских ударов пришлось по территории прифронтовых городов и сел: Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Червоному, Чаривному, Малиновке, Степногорску.

Разрушен 31 жилой объект.

Днепропетровщина: ночью агрессор бил по городам и селам Никопольщины снарядами из тяжелой артиллерии, обошлось без потерь.

Харьковщина: на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка и Берестовое.

Также враг обстрелял город Волчанск Чугуевского района.

В селе Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Тракторист получил легкие ранения.

Также ночью в пгт Панютино Лозовского района 13-летний мальчик нашел на собственном дворе взрывное устройство (вероятно гранату), взял его в руки, после чего произошел взрыв. Ребенок госпитализирован с ранениями.

Луганщина: противник снова пытался устроить штурм на направлении Белогоровки, но под давлением Сил обороны вынужден был отступить. За прошедший день под огонь со стороны россиян попало Невское.

За сутки противник совершил 130 обстрелов (611 снарядов).

Донетчина: враг совершил 20 обстрелов населенных пунктов области из "НКРС", "КАБ-250", РСЗО "Град" и артиллерии. Кроме того, враг нанес авиаудары. Под огонь окупантов попали 9 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, пгт Великая Новоселка, Богоявленка, Времевка, Ласточкино, Нескучное, Новоукраинка и Константиновка.

Повреждены 2 жилых дома и 2 складских помещения, 2 человека получили ранения.

Николаевщина: ночью силами ПВО над Николаевом уничтожены БПЛА типа "Shahed-136". Падением обломков вызвано воспламенение открытой территории и кровли жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

Вчера днем враг также наносил минометные удары по акватории Очаковской громады, обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (434 снаряда), из них по Херсону - 3 артиллерийских обстрела, всего 8 снарядов.

Российские военные попали в районы 28 населенных пунктов области, в пункт выдачи гуманитарной помощи, медицинское и образовательное учреждения в Херсоне.

В результате вражеского обстрела Белозерки погибла 71-летняя женщина. Также пострадали 20-летний молодой человек и 74-летняя женщина. Повреждено не менее 12 жилых домов.

Кроме того, оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. Двое горожан погибли, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Всего из-за российской агрессии 3 человека погибли, 4 получили ранения.

  • Утром 30 июня россияне обстреляли Херсон и село Михайловка в области: ранена 72-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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