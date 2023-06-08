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Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: 3 погибших и 9 раненых. Ситуация в регионах

8 июня, 2023 четверг
11:52
Война с Россией

Российские военные в течение суток совершили обстрелы 9 областей Украины, 3 человека погибли, 9 - ранены

Об этом говорится в сообщении областных государственных администраций.

Черниговщина : в сутки — 3 обстрела, из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина : ночью и утром враг совершил 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Николаевская, Белопольская, Середино-Будская и Новослободская общины.

Миропольское общество: по территории общины россияне ударили шахедами. Произошли попадания одного БПЛА Shahed в помещение школы (возник пожар) в продуктовый магазин, в нежилое помещение на территории общины.

Николаевское сельское общество: произошло попадание "шахеда" в ангар и зернохранилище агрофирмы. Повреждены несколько единиц тракторной техники.

Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 153 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская общины.

В Середино-Будской общине в результате одного из минометных обстрелов повреждены админздание сельсовета, сельская церковь, бывший детский сад.

Хотинская община: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. В результате обстрела повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожены 4 т пшеницы.

Запорожская область: враг совершил 148 обстрелов 21 населенного пункта

В Запорожской области россияне трижды атаковали из БПЛА Гуляйполе и Железнодорожное, нанесли 18 ударов с РСЗО по Гуляйполю, Ольговскому, Белогорью, Волшебному, Павловке и Темировке, 127 ударов с артиллерии по Новояковлевке, Гуляйполь, Гуляйполь селах .

В Каменском минно-взрывные травмы получил 68-летний мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение.

Добавилось еще 32 разрушенных гражданских объекта.

Днепропетровщина : российская армия снова обстреливает Никопольщину.

Вчера Мировское общество враг несколько раз атаковал с беспилотника. Повредил два частных дома, хозяйственное сооружение, транспортные средства.

Никополь агрессор накрывал огнем из тяжелой артиллерии. Разбита гимназия и два частных предприятия, 8 жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

Ночью агрессор дважды обстрелял Никопольщину. С тяжелой артиллерии ударил по Мировскому и Марганецкому общинам.

Погибших и пострадавших нет. Территорию осматривают спасатели – уточняют последствия атак.

Харьковщина : в течение суток враг неоднократно обстреливал Волчанск

В Волчанске Чугуевского района, повреждены частные дома и домовладения, маслоэкстракционный завод, произошел пожар в строительных вагончиках.

Вчера днем враг попал из танка в многоквартирный дом в селе Стрелеч Харьковского района. Повреждена квартира на 5 этаже, произошел пожар. Без пострадавших.

Враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по с. Малиновка Чугуевского района, повреждена котельная и газопровод на территории ООО «Ликероводочный завод "Прайм". Без пострадавших.

В поле неподалеку от села Гавриловка Чугуевского района на мини "Лепесток" взорвался 39-летний мужчина - гражданин США, находившийся в Украине с гуманитарной миссией, госпитализированный с ранением.

Луганщина : захватчики обстреляли Новоселовское, Макеевку, Невское и Белогоровку.

Нанесли авиационные удары по Стельмаховке. За сутки противник совершил 106 обстрелов и выпустил 456 снарядов.

Донетчина : враг за прошедшие сутки совершил 14 обстрелов населенных пунктов Авдеевка, Торецк, Часов Яр, Украинский, Ласточкино, Привольное, Ивановское.

Поврежден 21 жилой дом (из них 14 – многоквартирных).

В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 7 раненых.

Николаевщина : по данным ДК "Юг" вчера силами и средствами противовоздушной обороны на юге Украины уничтожены два БПЛА.

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову. Пострадавших нет.

Днем были зафиксированы артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

Херсонщина : в сутки по области противник произвел 34 обстрела (192 снаряда), из них по Херсону — один артиллерийский обстрел (2 снаряда).

Жертв и раненых в результате обстрелов среди гражданских лиц нет.

Информация по чрезвычайной ситуации в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Средний уровень подтопления – 5,61 м. Затоплено 600 км кв Херсона, из них 32% – правобережье и 68% – левый берег.

На освобожденных территориях подтоплены 20 населенных пунктов. Под водой оказались 2629 жилых домов, только за прошедшие сутки подтопило еще 971 дом.

Несмотря на безумную опасность и постоянные российские обстрелы, продолжается эвакуация из зоны подтопления. На 6 утра опасные территории покинули 1999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне – 1495 человек.

Левый берег, ситуация очень тяжелая. Люди страдают не только от "большой воды", но и российского террора и нежелания оккупантов помочь людям.

Донбасс
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Харковщина
Военные новости
Каховская ГЭС
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