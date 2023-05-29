Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Киевщина : ночью враг атаковал Киевщину БПЛа и ракетами. Работало ПВО. Пострадавших нет.

В результате падения обломков повреждения нескольких частных домов и других сооружений (забор, гараж, ангар). Повреждения незначительны. В одном из домов был небольшой пожар, но его уже ликвидировали.

Обломками повреждена одна квартира в многоэтажном доме - выбиты стекла и конструкция балкона.

Кроме того, в одном из учебных заведений выбиты окна в общежитии и учебном помещении. Информация уточняется, оперативные группы продолжают работу.

Львовщина : силы ПВО ночью над территорией Золочевского района сбили одну крылатую ракету. В результате падения обломков сгорело хозяйственное здание и трактор. Пострадавших нет. На месте падения обломков возникла воронка.

Хмельнитчина : оккупанты ударили по нескольким объектам на Хмельнитчине, один из них - военный. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.

В Кировоградской области ночью сбили "шахед", обломками повреждена кровля жилого дома в Новоукраинском районе. Повреждено железнодорожное полотно. Предварительно, без погибших и травмированных.

Полтавщина : ночью силами ПВО сбиты две ракеты и беспилотник. По состоянию на утро сообщения о разрушении не поступали.

Черниговщина : за сутки — 6 обстрелов из минометов и артиллерии, Новгород-Сиверский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина : вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений. Ночью и утром врагом совершено 10 обстрелов (63 взрыва).

Глуховская громада: с территории РФ осуществлен обстрел из ствольной артиллерии г. Глухов, в результате чего повреждены два многоквартирных жилых дома, школьный стадион, легковой автомобиль.

Середино-будская громада: 17 взрывов (ствольная артиллерия) и обстрел из минометов, 10 взрывов. Поврежден частный жилой дом и газовая труба уличного бытового газопровода. Информация о пострадавших уточняется.

Запорожье: в течение суток враг нанес 93 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области: артобстрелы по Гуляйполю, Орехову, Каменскому и окрестным селам, РСЗО - по Степногорску, Малиновке, Темировке, атака с БПЛА по Ольговскому. Людей не задело. Добавились 11 новых разрушений частных домов и другого имущества местных жителей.

Днепропетровщина: вчера днем враг направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. Досталось Мировской громаде. А к вечеру с дрона-камикадзе агрессор атаковал Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: за сутки враг обстрелял по меньшей мере 16 населенных пунктов области.

На Слобожанском направлении противник за прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Плетеновки и Волчанских Хуторов. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестов.

Минувшей ночью в с. Богуславка Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом. Ранен 49-летний гражданский мужчина.

В с. Кучеровка Купянского района в результате артиллерийских обстрелов ранена женщина 73 лет.

Луганщина: россияне продолжают открывать огонь по селам и позициям Вооруженных Сил. Применяют авиацию – нанесены удары по Белогоровке. За сутки противник совершил 90 обстрелов (429 снарядов).

Донетчина: россияне за сутки произвели 31 обстрел 9 населенных пунктов: с. Карловка, Часов Яр, пгт Ясногорка, пгт Великая Новоселка, пгт Пивденное, с. Скудное, с. Новоочеретоватое, Авдеевка, Курахово. Повреждены 3 жилых дома. Остальные данные о последствиях уточняются.



Одесчина: ночью там был уничтожен дрон-камикадзе типа Shahed-131/136.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Николаевщина: во время ночной массированной ракетно-дронной атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной.

Сегодня утром враг наносил удары за пределами населенного пункта Снигуревской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера вражеским обстрелам подверглись г. Очаков Очаковской громады, в результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Вечером зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник произвел 61 обстрел (300 снарядов), из них по г. Херсон - 6 обстрелов (26 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области, на территорию и в здание больницы и завода в Бериславском районе.

В результате вражеского артобстрела Херсона ранена 86-летняя женщина.