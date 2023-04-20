Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"На Горловском направлении 1 человек погиб в Константиновке. В городе в результате артобстрелов и ракетных ударов повреждены 2 двухэтажки, 8 частных домов, 8 автомобилей, а также школа в Веролюбовке", - написал Кириленко.

По его словам, в Торецкой общине повреждены 2 дома, обстрелы подверглись окрестностям Часовоярской и Соледарской общин. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелами находились Курахово и Горняк Кураховской ТГ, Новоалександровка Гродовской ТГ, Марьинка, Авдеевка и окрестности Очеретинской ТГ.

За сутки оккупанты 30 раз обстреляли Угледар, - сообщил чиновник. Также под огонь градов попала Новоукраинка.

На Лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Северска и общины.

Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 2.