Россияне за сутки обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: 1 погибший
За сутки, 19 апреля, РФ атаковала 14 населенных пунктов Донецкой области, совершив, среди прочего, 30 обстрелов Угледара. Известно о погибшем в Константиновке
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"На Горловском направлении 1 человек погиб в Константиновке. В городе в результате артобстрелов и ракетных ударов повреждены 2 двухэтажки, 8 частных домов, 8 автомобилей, а также школа в Веролюбовке", - написал Кириленко.
По его словам, в Торецкой общине повреждены 2 дома, обстрелы подверглись окрестностям Часовоярской и Соледарской общин. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелами находились Курахово и Горняк Кураховской ТГ, Новоалександровка Гродовской ТГ, Марьинка, Авдеевка и окрестности Очеретинской ТГ.
За сутки оккупанты 30 раз обстреляли Угледар, - сообщил чиновник. Также под огонь градов попала Новоукраинка.
На Лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Северска и общины.
Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 2.
- Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинской Донецкой области - по меньшей мере 8 человек ранены.
- В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами".
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