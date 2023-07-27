Об этом сообщили в областных военных администрациях регионов.

Хмельнитчина: по данным Воздушных сил ВСУ, вчера вечером оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя ракетами "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. В результате сбития ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской громаде. Поврежден автомобиль.

Ночью во время воздушной атаки в пределах Хмельницкой области были уничтожены российские "шахеды", обошлось без пострадавших.

Черниговщина: за сутки враг произвел один обстрел (25 взрывов) по Новгород-Сиверскому району из минометов. Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром было зафиксировано 4 обстрела (16 взрывов). Обстреляно 4 населенных пункта в Белопольской, Хотинской, Середино-Будской и Шалыгинской громадах. Предварительно, без потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Также вчера в течение дня враг совершил 14 обстрелов пограничья. Зафиксировано 96 взрывов, обстреляно 10 населенных пунктов в шести громадах области: Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманской, Зноб-Новгородской.

Виннитчина: вчера днем в пригороде Винницы были сбиты две ракеты "Калибр". Обломки одной из них упали в районе гостиничного комплекса, второй – тепличного хозяйства. Пострадали 5 человек.

Кировоградщина: вчера вечером над областью силы ПВО уничтожили 4 ракеты. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Днепропетровщина: вчера вечером ВСУ сбили ракету над областью, из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили, люди не пострадали.

Также враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены админздание и частное предприятие, побиты 3 жилых дома, автомашина, газопровод и линии электропередачи. Одно хозяйственное сооружение уничтожено. Обошлось без жертв.

Также ночью российская армия била по Никопольщине, всего было 7 обстрелов. Из тяжелой артиллерии противник попал по Никополю, Покровской и Красногригорьевской громадам. Повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь. Побиты два дома и хозяйственная постройка, изуродованы линии электропередачи. Обошлось без жертв.

Кроме того, силы воздушного командования "Восток" сбили вражеский дрон.

Запорожская область: за минувшие сутки военные РФ нанесли 72 удара по 19 населенным пунктам области.

Зафиксировано 64 артиллерийских обстрела по Зализничному, Чаривному, Червоному, Белогорью, Малиновке, Каменскому, Степному, Приморскому и другим прифронтовым селам. Кроме этого, враг нанес авиационные удары по Орехову, Новодаровке, Преображенке, Малой Токмачке и Пятихаткам, обстрелял из РСЗО Орехов и Новодаровку и атаковал Гуляйполе с дронов.

В результате вражеских обстрелов поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных построек, обошлось без человеческих жертв.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом, он поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом.

Погибла женщина 74 лет. Пострадали женщины 35, 81 и 71 года, а также 74-летний мужчина. В настоящее время ДСНС разбирает завалы.

Ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в здание бывшей санстанции в пгт Великий Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

На Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое Харьковского района, Охримовка Чугуевского района и Колодязное Купянского района.

На Купянском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали Двуречная, Западная, Фиголовка, Табаевка, Тополи и Подолы.

В селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом было повреждено здание Ивашковского лицея.

В результате обстрела села Перовское из минометов повреждена электроподстанция.

Луганщина: россияне атаковали с двух сторон на нашем участке фронта, но украинские военные удержали позиции. Враг не добился успеха ни южнее Новоселовского, ни близ Дибровы.

За сутки противник совершил 125 обстрелов (656 снарядов), а также 7 обстрелов из РСЗО, 47 - из артиллерии и 11 из танков. Врагом было выпущено 5 БПЛА, нанесен один авиаудар.

Донетчина: за сутки под вражеский огонь попало 16 населенных пунктов области: Часов Яр, Торецк, Красногоровка, Зализное, Курахово, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, пгт Великая Новоселка, с. Макаровка, с. Соловьево, с. Благодатное, с. Васюковка, с. Ивановское, с. Белокузьминовка, с. Новомихайловка, с. Клещиевка.

Повреждены 28 жилых домов, гражданский автомобиль, электроподстанция.

Один человек погиб, 9 ранены.

Одесчина: ночью враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесчины. Ракеты "Калибр" были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

Николаевщина: вчера враг совершил минометный обстрел, сегодня утром – артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Также вчера были зафиксированы артиллерийские обстрелы населенного пункта Куцурубской громады, в результате чего повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 40 обстрелов (243 снаряда), из них по городу Херсон – один артиллерийский обстрел из 3 снарядов.

Враг попал в районы 19 населенных пунктов области, здание образовательного учреждения и территорию двух фермерских хозяйств в Бериславском районе. Обошлось без жертв.