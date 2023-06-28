Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Полтавщина: российские оккупанты в годовщину теракта по ТЦ "Амстор" снова атаковали Кременчугский район.

Ракеты Х-22 попали в дачный кооператив. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате обстрела ранен один ребенок, его состояние удовлетворительное.

Черкасская: ночью противник нанес удар двумя беспилотниками. Силы обороны удачно уничтожили ударные дроны противника. Однако еще двое попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

Черниговщина: за сутки российские захватчики 2 раза нанесли минометный обстрел по Новгород-Северскому району. Без потерь и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов. Обстрелы потерпели Миропольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Хотинская, Шалыгинская общины.

Вчера в течение дня россияне также совершили 10 обстрелов приграничья. В результате атаки повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня, гараж, три легковых автомобиля.

Запорожская область: на территории области российские войска совершили 77 атак по 16 городам и селам. В результате атак разрушены квартиры, дома, гаражи и другое имущество людей.

Авиацией враг ударил по Орехову и Малой Токмачке, из РСЗО совершил 5 обстрелов Левадного, Белогорья, Луговского, 70 артобстрелов пришлось по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Преображенцу, Малиновке, Юрковке и другим прифронтовым селам.

В результате обстрелов погиб один человек, ранения получили 9 человек. В Пятихатках травмирован 75-летний мужчина, ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет. Также серьезные травмы получили 5 жителей Преображенки. Также от полученных ран погиб 77-летний мужчина.

Днепропетровщина: ночью россияне ударили по Синельниковщине. Под прицелом оказалась Новопавловская община. Там повреждено аграрное предприятие.

Вчера под вечер противник ударил по Никопольщине. В городе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь. Повреждены 7 жилых домов и 6 хозяйственных построек.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района и Казачья Лопань Харьковского.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов также подверглись Масютовка, Кисловка, Котляровка, Красное Первое и Берестовое.

Луганщина: российские оккупанты в течение суток совершили 115 обстрелов по области.

Донетчина: за последние сутки российские террористы убили 8 человек в Краматорске, из них трое детей. Еще один человек в Маньковке. В результате атак по меньшей мере 46 раненых, среди них ребенок.

Россияне били из РСЗО "Град", наносили авиаудары, "ФАБ-250", танки, артиллерию, ОТРК "Искандер". Под огнем 7 населенных пунктов: Краматорск, Авдеевка, Миньковка, Черкасское, Раздоловка, Константиновка, Беленькое.

В результате атак повреждено 15 жилых домов (из них 6 – многоквартирных), 3 магазина, кафе, ЗАГС, 2 ЛЭП, 2 гражданских автомобиля, спортивный комплекс, отделение Новой Почты.

Николаевщина: вчера враг обстреливал город Очаков Очаковской общины, в результате чего возник пожар сухой травы на открытых территориях. Также вчера россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины: повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения.

Херсонщина: за сутки россияне совершили 72 обстрела по региону, из них 2 минометных по городу Херсон. Террористы попали в районы 31 населенного пункта области. Из-за российской агрессии три человека в сутки получили ранения.