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Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: известно о 6 погибших и 22 пострадавших. Ситуация в регионах

14 июня, 2023 среда
10:02
Война с Россией

За прошедшие сутки, 14 июня, российская армия обстреляла 11 областей Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 6 человек, еще 22 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за последние сутки было зарегистрировано три обстрела из минометов в Новгород-Сиверском районе. Один из обстрелов вызвал повреждение пяти домов в селе Семеновской громады.

Сумщина: в течение ночи и утра россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад. Всего было зафиксировано 32 взрыва. Атака велась на Ворожбянскую, Белопольскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую и Эсманскую громады.

Вчера в течение дня также произведен 21 обстрел пограничных районов, зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись такие  громады: Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская.

В Середино-Будской громаде повреждены магазин и хозяйственные постройки. В результате атаки погибли работники Гослесхоза, ехавшие на автомобиле УАЗ.

Запорожская область: враг совершил 122 обстрела, в том числе 6 атак БПЛА по Чаривному, а также 7 ударов из РСЗО по Гуляйполю, Ольговскому и другим населенным пунктам. Кроме того, было зарегистрировано 109 артиллерийских обстрелов на Гуляйполь, Орехов, Каменское и окрестные села около линии фронта.

Во время одного из вражеских ударов 78-летний житель Новопавловки был ранен и сейчас находится на лечении в медицинском учреждении. Также было зафиксировано разрушение 40 объектов гражданской инфраструктуры.

Кировоградщина: сегодня ночью вражеские БПЛА попали в недействующее предприятие, расположенное в Александрийском районе. В результате возник пожар. Без пострадавших.

Днепропетровщина: вчера россияне дважды обстреляли город Никополь тяжелой артиллерией, что привело к повреждению 4 многоэтажных домов, библиотеки и газопровода. Ранена 35-летняя женщина.

Ночью враг направил 3 БПЛА в направлении Днепропетровской области, однако украинские военные смогли их сбить.

Харьковщина: в результате обстрела села Петропавловка Купянского района были повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка и автомобиль, также возник пожар. Никто не пострадал.

Вчера враг из минометов и артиллерии обстрелял село Ивашки Богодуховского района, в результате разрушен дом. Также вчера российские войска из тяжелых гранатометов обстреляли село Веселое Харьковского района, в результате чего один человек получил ранения. В результате обстрела города Купянск повреждены два частных дома.

Луганщина: под артиллерийские удары попали населенные пункты Новоселовское, Невское и Белогоровка. Кроме того, российские силы нанесли воздушный удар по поселку Белогоровка. За последние сутки противник совершил 115 обстрелов, выпустив 513 снарядов.

Донетчина: утром российские силы нанесли ракетный удар по Краматорску и Константиновке. В Краматорске погибли два гражданских человека, еще двое были ранены. В Константиновке погиб один гражданский человек, еще один получил ранения. Два дома были разрушены, а 55 частных домов повреждены.

Всего за сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов области, в частности Авдеевку, Курахово, Торецк, Великую Новоселку, Нетайлово, Новый Комар, Андреевку, Константиновку, Краматорск и Ясногорку.

В результате обстрелов повреждены 105 частных жилых домов, помещение теплоэлектроцентрали ЧАО "АКХЗ", два цеха ЧАО "АКХЗ", железнодорожный путь, хозяйственное сооружение, линии электропередачи, газопровод, служебный автомобиль и помещение патрульной полиции.

Николаевщина: вчера в результате вражеских обстрелов города Очаков Очаковской громады были разрушены и повреждены жилые дома, магазин, гаражи и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Одесская область: был зафиксирован ракетный удар четырьмя "калибрами" из акватории Черного моря. Хотя три из них были сбиты Силами противовоздушной обороны, несколько ракет все же поразили цель. В результате атаки погибли три человека, еще 13 ранены. Жилищный комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города получили повреждения. Шесть человек, включая двух охранников и жителей соседнего дома, ранены в результате атаки. Одна из ракет была направлена на складское помещение, где хранились продукты питания торговой сети. В результате этого сквозного удара трое сотрудников склада погибли, семеро получили ранения.

Херсонщина: за последние сутки россияне совершили 57 обстрелов, выпустив 304 снаряда, в том числе по городу Херсону - 6 артиллерийских обстрелов из 17 снарядов. Российские военные нацелились на районы 23 населенных пунктов области.

В результате артиллерийских обстрелов в городе Белозерка поврежден двор церкви, в результате чего погиб священник, а также была ранена 76-летняя женщина. Также повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

По поводу ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС сообщается, что уровень воды остается на отметке 2,13 метра. На правобережье подтоплены 28 населенных пунктов, однако вода полностью отступила от сел Заповит, Бобровый Кут и Бургунка. В общей сложности под водой остаются 3103 жилых дома, однако в течение прошлого дня вода отступила от около 500 жилищ. В населенных пунктах, где уровень затопления понизился, продолжаются работы по восстановлению.

Эпидемиологическая ситуация в области остается стабильной, инфекционные вспышки не зафиксированы. Специалисты продолжают проводить постоянный мониторинг и принимать меры по предотвращению распространения опасных заболеваний.

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Сумщина
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Херсонщина
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Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Запорожская область
Константиновка
Никополь
Харковщина
Каховская ГЭС
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