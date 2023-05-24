Россияне за сутки обстреляли 10 регионов Украины: есть погибшие, среди раненых ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За сутки российские военные 4 раза обстреляли Черниговскую область . Всего зафиксировано 40 взрывов. Также враг обстрелял Корюковский и Новгород-Северский районы минометов и артиллерии. Без жертв и разрушений.

Отмечается, что вчера в Корюковском районе в результате подрыва на мине погибли два человека, один человек получил ранения.

Ночью россияне обстреляли Хотинскую общину Сумской области . Враг вел огонь по населенным пунктам из минометов (четыре взрыва) и автоматических гранатометов (шесть взрывов). Предварительно – без пострадавших.

Вчера утром россияне обстреляли пригород Великой Писаревки с территории Российской Федерации, раздались четыре взрыва. Повреждены частные дома, гаражи, подъемные краны и тракторы. Информации о пострадавших нет. Данные уточняются.

Вчера в течение дня россияне 10 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам, зафиксировано 37 взрывов. Обстрелянную подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Новослободская, Белопольская, Юнаковская, Краснопольская общины.

По Запорожской области враг совершил 102 обстрела, в том числе три авиаудара, семь ударов с БПЛА и 92 артиллерийских удара.

Обстрелялись 23 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах: в Гуляйполе, Орехове, Малой Токмачке, Волшебном, Степном, Железнодорожном и других прифронтовых селах. Без пострадавших.

В настоящее время разрушены 26 гражданских объектов, в том числе жилые дома и квартиры.

Вчера на Днепропетровщине во вражеские обстрелы попали Никопольская, Марганецкая и Миловская общины. О пострадавших не сообщается.

Поврежден отель и 6 частных домов. 4 хозяйственные сооружения разбиты, одно — разрушено. Разбит газопровод.

В Харьковской области минувшей ночью спасатели потушили несколько пожаров в Великобурлуцкой общине. В селе Плоское Купянского района в результате обстрела загорелось здание школы, повреждено административное здание и помещение Дома культуры.

По предварительным данным, россияне атаковали общину шестью БПЛА. Пострадавших нет.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Довжанки, Стогнии, Уды, Стрелка, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник начал наступление в провалившемся районе Масютовки. Также россияне совершили авиаудары в районе Кисловки и Котляровки. В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела поврежден дом и выбиты окна. Пострадавших нет.

Около 10:30 враг нанес мощный артиллерийский удар по поселку Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, близлежащая территория и транспортные средства.

Во время обстрела Волчанска 33-летний мужчина получил минно-взрывное ранение, его состояние средней тяжести. В селе Липцы Липецкой общины в результате обстрела сгорел гараж. В Купянске к врачам обратился 56-летний мужчина с ранениями, полученными в результате взрыва, его состояние средней тяжести.

В Луганской области враг пытался штурмовать Белогоровку, но российский наземный штурм при поддержке артиллерии и авиации провалился. Под артиллерийский и минометный огонь попали вчера Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Всего за сутки вчера противник совершил 95 обстрелов, использовав 418 снарядов.

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения в своих целях.

Беловодская центральная районная больница, которую оккупанты превратили в военный госпиталь, нет свободных коек и переполнена ранеными россиянами разной степени тяжести.

За минувшие сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области , совершив 24 обстрела.

Обстреляны следующие населенные пункты: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, Карловка, Николаевка, Новодмитровка, Большая Новоселка, Ямполь.

Повреждены 25 жилых домов (10 из которых многоквартирные), железнодорожные пути, церковные сооружения, дома культуры, школы, здания Укртелекома, сельских советов и Авдеевского коксохимического завода. В результате обстрела 11 человек получили ранения, среди них один ребенок.

За минувшие сутки российские войска трижды атаковали Очаков Николаевской области . В результате обстрела частично разрушены частные дома, поврежден автомобиль и объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо, -электропередач и сети Интернет. Отмечается, что все восстановлено. Также пострадал один человек.

Известно, что в Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину . Враг совершил 64 удара и выпустил 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "градов", танков и БПЛА.

Враг обстрелял Херсон 11 раз, выпустив 147 снарядов.

Российские военные попали в районы 21 населенного пункта области и в объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе.

Российские войска в очередной раз атаковали Казацкое в Новокаховской общине.

В результате утреннего минометного обстрела погибла 62-летняя женщина. Еще два человека получили ранения. Их госпитализировали.

Также оккупанты обстреляли Львове Тягинской общины, погиб 71-летний мужчина, еще один 49-летний мужчина получил ранения.