Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне за сутки обстреляли 10 регионов Украины: есть погибшие, среди раненых ребенок

Россияне за сутки обстреляли 10 регионов Украины: есть погибшие, среди раненых ребенок

24 мая, 2023 среда
12:38
Война с Россией

За прошедшие сутки, 23 мая, российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. В результате атаки погибли и ранены, среди них один ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За сутки российские военные 4 раза обстреляли Черниговскую область . Всего зафиксировано 40 взрывов. Также враг обстрелял Корюковский и Новгород-Северский районы минометов и артиллерии. Без жертв и разрушений.

Отмечается, что вчера в Корюковском районе в результате подрыва на мине погибли два человека, один человек получил ранения.

Ночью россияне обстреляли Хотинскую общину Сумской области . Враг вел огонь по населенным пунктам из минометов (четыре взрыва) и автоматических гранатометов (шесть взрывов). Предварительно – без пострадавших.

Вчера утром россияне обстреляли пригород Великой Писаревки с территории Российской Федерации, раздались четыре взрыва. Повреждены частные дома, гаражи, подъемные краны и тракторы. Информации о пострадавших нет. Данные уточняются.

Вчера в течение дня россияне 10 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам, зафиксировано 37 взрывов. Обстрелянную подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Новослободская, Белопольская, Юнаковская, Краснопольская общины.

По Запорожской области враг совершил 102 обстрела, в том числе три авиаудара, семь ударов с БПЛА и 92 артиллерийских удара.

Обстрелялись 23 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах: в Гуляйполе, Орехове, Малой Токмачке, Волшебном, Степном, Железнодорожном и других прифронтовых селах. Без пострадавших.

В настоящее время разрушены 26 гражданских объектов, в том числе жилые дома и квартиры.

Вчера на Днепропетровщине во вражеские обстрелы попали Никопольская, Марганецкая и Миловская общины. О пострадавших не сообщается.

Поврежден отель и 6 частных домов. 4 хозяйственные сооружения разбиты, одно — разрушено. Разбит газопровод.

В Харьковской области минувшей ночью спасатели потушили несколько пожаров в Великобурлуцкой общине. В селе Плоское Купянского района в результате обстрела загорелось здание школы, повреждено административное здание и помещение Дома культуры.

По предварительным данным, россияне атаковали общину шестью БПЛА. Пострадавших нет.

На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Довжанки, Стогнии, Уды, Стрелка, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник начал наступление в провалившемся районе Масютовки. Также россияне совершили авиаудары в районе Кисловки и Котляровки. В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела поврежден дом и выбиты окна. Пострадавших нет.

Около 10:30 враг нанес мощный артиллерийский удар по поселку Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, близлежащая территория и транспортные средства.

Во время обстрела Волчанска 33-летний мужчина получил минно-взрывное ранение, его состояние средней тяжести. В селе Липцы Липецкой общины в результате обстрела сгорел гараж. В Купянске к врачам обратился 56-летний мужчина с ранениями, полученными в результате взрыва, его состояние средней тяжести.

В Луганской области враг пытался штурмовать Белогоровку, но российский наземный штурм при поддержке артиллерии и авиации провалился. Под артиллерийский и минометный огонь попали вчера Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Всего за сутки вчера противник совершил 95 обстрелов, использовав 418 снарядов.

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения в своих целях.
Беловодская центральная районная больница, которую оккупанты превратили в военный госпиталь, нет свободных коек и переполнена ранеными россиянами разной степени тяжести.

За минувшие сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области , совершив 24 обстрела.

Обстреляны следующие населенные пункты: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, Карловка, Николаевка, Новодмитровка, Большая Новоселка, Ямполь.

Повреждены 25 жилых домов (10 из которых многоквартирные), железнодорожные пути, церковные сооружения, дома культуры, школы, здания Укртелекома, сельских советов и Авдеевского коксохимического завода. В результате обстрела 11 человек получили ранения, среди них один ребенок.

За минувшие сутки российские войска трижды атаковали Очаков Николаевской области . В результате обстрела частично разрушены частные дома, поврежден автомобиль и объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо, -электропередач и сети Интернет. Отмечается, что все восстановлено. Также пострадал один человек.

Известно, что в Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину . Враг совершил 64 удара и выпустил 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "градов", танков и БПЛА.

Враг обстрелял Херсон 11 раз, выпустив 147 снарядов.

Российские военные попали в районы 21 населенного пункта области и в объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе.

Российские войска в очередной раз атаковали Казацкое в Новокаховской общине.
В результате утреннего минометного обстрела погибла 62-летняя женщина. Еще два человека получили ранения. Их госпитализировали.

Также оккупанты обстреляли Львове Тягинской общины, погиб 71-летний мужчина, еще один 49-летний мужчина получил ранения.

  • Напомним, что за минувшие сутки Россия нанесла 41 авиационный удар и совершила 53 обстрела из РСЗО.

Украина
Николаев
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Никополь
Харковщина
Читайте также:
росія мобілізація
23 мая, 2023 вторник
Путин объявит всеобщую мобилизацию в РФ, - политический эксперт Эйдман
Віктор Орбан
23 мая, 2023 вторник
Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты
Бєлгород вибух
23 мая, 2023 вторник
Представители белгородской ТрО, которые должны были защищать город, бежали вместе с гражданскими, - российский оппозиционер Пономарев
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
24 мая
13:31
Обновлено
Официально: ПЦУ переходит на новый календарь – решение Архиерейского собора
13:28
Белый дом
Водитель грузовика, врезавшийся в ограждение возле Белого дома, признался, что хотел убить Байдена, - NBC
13:28
Нидерланды выделят на общую закупку боеприпасов для Украины 260 млн евро
13:23
Укртатнафта
Укртатнафта перевела в бюджет более 1,2 млрд грн налогов, не уплаченных предыдущими собственниками
13:19
электроэнергиия
В Укрэнерго объяснили, почему временно отказались от экспорта электроэнергии
13:11
РФ завела один из ракетоносителей в пункт базирования: ситуация в Черном море
13:07
Эксклюзив
Ключевая позиция Путина – победа не на фронте, а на выборах, – исполнительный директор Украинского института будущего
13:05
Япония не планирует вступать в НАТО, - премьер Кишида
12:54
ИИ сгенерировал персонажей "Гарри Поттера" на службе в ВСУ
12:45
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили наращивание темпов собственного производства боеприпасов
12:38
Россияне повесили жителя временно оккупированной Луганской области за его проукраинскую позицию, – ОВА
12:37
Лавров планирует посетить в ЮАР встречу глав МИД БРИКС
12:36
Эксклюзив
Заявление Володина в отношении Польши подтверждает, что империализм в РФ преуспевает, - польский политик Чех
12:36
Более четверти россиян перешли на питание из огородов, - опрос
12:28
В Авдеевке несколько месяцев не могут найти последнего ребенка
12:27
Игнат об истребителях F-16: "Летать можно научиться за неделю. Основное – научиться на нем воевать"
12:27
Пресс-служба Константина Жеваго обратилась к "Украинской правде" с просьбой опубликовать полную запись интервью
12:08
OPINION
Когда в Украине должны пройти очередные парламентские и президентские выборы?
11:57
Министр обороны Британии Уоллес прибыл в Киев и встретился с Резниковым
11:56
Оккупанты утром перекрыли движение по Крымскому мосту и заявили об учебе
11:54
СБУ задержала организатора прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре
11:46
Ни один украинец не вошел на территорию Белгородщины 22 мая, - NYT
11:12
Пригожин признал гибель в боях за Бахмут 20 тыс. наемников ПВК Вагнера
11:12
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Мифы России о защите Белгородской области разрушаются
11:09
В Полтавской области мужчина напал на бригаду энергетиков: что известно
11:06
Конгресc США
Группа конгрессменов США призвала Байдена передать Украине замороженные активы Центробанка РФ
11:05
лого телеканала Еспресо
Телеканал Еспресо стал первым в информационном вещании
10:47
Аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Бренсона продала активы по аукциону и прекращает деятельность
10:43
Евгений Пригожин
"Мы обос***ись": Пригожин заявил, что РФ провалилась с "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины
10:41
Оккупанты объявили о "национализации" недвижимости семьи Зеленского и другого украинского имущества в Крыму
10:40
танк Аbrams M1
В Пентагоне рассказали, когда украинские военные начнут учиться на американских танках Abrams
10:30
Нефтегаз запустил одну из самых мощных скважин за последние годы
10:21
Отмечал на электронных картах позиции ВСУ в Бахмуте: СБУ разоблачила агента ФСБ
10:21
"Затопления заводи нет": в КМВА сообщили о завершении половодья в Киеве
10:13
Инфографика
Курс валют на 24 мая: цена доллара, евро, злотого
10:10
Международная Букеровская премия-2023 объявила победителя, им стал болгарский писатель
10:04
Во время обстрелов Донбасса россияне ранили 11 человек
10:03
OPINION
Банковая не готова признать Крым крымскотатарским
10:00
Партнерский материал
Шанс на Победу: Антон помогает в деоккупации Херсонщины и готовится освобождать родной Симферополь
09:58
Обновлено
Власти Белгорода заявили о сбросе на город взрывчатки с беспилотника и повреждении легковушки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV