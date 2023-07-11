Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне за сутки нанесли удары по 11 регионам Украины: 10 погибших, 24 раненых. Ситуация по областям

Россияне за сутки нанесли удары по 11 регионам Украины: 10 погибших, 24 раненых. Ситуация по областям

11 июля, 2023 вторник
10:23
Война с Россией

За сутки 10 июля российская армия обстреляла 11 украинских областей, в результате чего 10 человек погибли и по меньшей мере 24 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Киевщина: в результате ночной атаки шахедами попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. Все цели были сбиты силами ПВО.
Из-за падения обломков повреждены около десяти частных домов и один многоэтажный. Оперативные службы на местах продолжают ликвидацию и фиксацию последствий ночной атаки. Информация о последствиях уточняется.

Черниговщина: за сутки враг совершил 10 обстрелов из минометов, гранатометов, артиллерии по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Во время обстрела Сновской общины поврежден автомобиль, загорелось поле с рожью на частном участке. Прошло без жертв.

Сумщина: ночью и утром россияне 8 раз обстреливали пограничные и населенные пункты области, в том числе Середино-Будскую, Миропольскую, Краснопольскую, Эсманскую, Белопольскую, Николаевскую общины. Предварительно – без последствий. Также вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Без последствий.

Запорожская область: в Орехове завершились спасательно-розыскные работы на месте авиаудара. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших местных жителей: мужчин 50, 56 и 64 лет. Управляемая авиабомба унесла жизни семи ореховчан. 11 пострадавших получают необходимое лечение в медицинских учреждениях. Еще двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, но в госпитализации они не нуждались.

За минувшие сутки враг совершил 65 обстрелов по территории 12 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области: авиаудар пришелся по Орехову, трижды бил из РСЗО по Новодаровке, 61 удар из артиллерии совершил по Орехову, Гуляйполю, Левадному, Новодаровке, Гуляйов. К счастью, людей не задело.

Днепропетровщина: ночью противник бил из тяжелой артиллерии. Дважды – по Марганецкой общине и еще раз – по Никополю. Прошло без погибших и пострадавших.

Вчера во вражеский удар с РСЗО "Торнадо-С" попала Межевская община Синельниковского района. Ранение получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто.
Обстрелял агрессор и Марганецкую общину Никопольщины. Применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы.

Харьковщина: оккупанты за прошедшие сутки нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Басово и Одноробовка Богодуховского района и Ветеринарное Харьковского района. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Огурцово и Землянки Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка.

В результате обстрела из артиллерии села Тимофеевка Богодуховского района частично поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Также вчера враг обстрелял Двуречную Купянский район. Ранение получил 64-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии. В результате обстрела из артиллерии и вертолетов села Одноробовка Богодуховского района повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

Луганщина: враг продолжает целить по деоккупированным населенным пунктам региона. За сутки противник совершил 95 обстрелов. Снова обстрелял из артиллерии Невское и Белогоровку. По последней также нанес авиационный удар.

Донеччина: за прошедшие сутки рашисты совершили 20 обстрелов, попали по населенным пунктам Авдеевка, Торецк, Северск, пгт Большая Новоселка, селах Бердичи, Благодатное, Острое, Белогоровка, Предтечино, Соловьево. Повреждены 18 жилых домов и админздание сельского совета. За сутки в Донецкой области трое погибших, семь раненых.

Одесщина: силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 19 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", еще 3 - другими подразделениями Сил обороны юга Украины. Также за прошедшие сутки уничтожен российский ударный БпЛА "Ланцет".

Николаевщина: вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по мысу Очаковский и акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 52 обстрела, из них 5 по Херсону. Рашисты попали в районы 15 населенных пунктов области. Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный житель.

Также россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом потерпел разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах. оперативно прибывшие на место происшествия бригады скорой оказали пострадавшим медицинскую помощь.

  • 11 июля Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия РФ нанесла 48 авиационных удара и совершила 60 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток.
Украина
Россия
Киевщина
Луганщина
Одещина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
Читайте также:
речник ГУР Андрій Юсов
12 июля, 2023 среда
С украинскими военными начали массово связываться родственники из России: в ГУР говорят об "отвратительных ИПСО"
Сергій Лавров
13 июля, 2023 четверг
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
Валерій Маркус
12 июля, 2023 среда
Главный сержант "Магуры" Маркус подал рапорт на увольнение. Командир бригады призвал отбросить конфликты
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 июля
13:13
В Минздраве назвали "худший вариант развития событий" на ЗАЭС, при котором украинцы могут оказаться в опасности
13:11
Индия рассматривает введение запрета на экспорт большинства сортов риса, - Bloomberg
13:09
В США выдра атакует серферов и ворует их доски
12:53
Эксклюзив
Кремень: никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может
12:52
Нардепка от запрещенной ОПЗЖ Плачкова составляет мандат
12:48
Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"
12:48
Обновлено
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
12:34
Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
12:18
В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
12:17
РПЦ снова готовит незаконную передачу украинских пленных в Венгрию, - СМИ
12:13
Обновлено
В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
12:04
OPINION
Пирров провал?
11:53
Google Bard
В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
11:42
Эксклюзив
Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра
11:21
В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
11:18
USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
11:16
Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
11:16
Новости компаний
Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15
11:04
Партнерский материал
Кейс Крайстчерча: разрушенный землетрясением город, судьбу которого отдали в руки местных жителей
10:57
Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
10:40
Инфографика
Курс валют 13 июля: евро немного подорожал
10:36
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
10:27
Обзор
Байден готовит НАТО к продолжительному конфликту с РФ, а Балтийское море становится озером Альянса. Акценты мировых СМИ 13 июля
10:15
В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших
10:10
Алексей Данилов
"Важно, что страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать помощь": Данилов о гарантиях безопасности G7 для Украины
10:04
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ
10:00
OPINION
У Украины есть основания критиковать НАТО
09:56
Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
09:23
Инфографика
РФ потеряла 510 солдат, 26 БПЛА и 9 боевых бронемашин в сутки, - Генштаб ВСУ
09:20
ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
08:58
Эксклюзив
В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
08:57
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
08:56
Украинские силы ударили по казарме кадыровцев в Мариуполе, - Андрющенко
08:46
Обновлено
Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
08:23
Силы ПВО за ночь сбили все воздушные цели врага: 20 ударных дронов и 2 "калибра"
08:16
"Провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет": Джонсон предостерег США от "усталости от Украины"
08:16
Инфографика
Дальнобойные ракеты SCALP: технические характеристики и как они помогут Украине на фронте
08:04
OPINION
Гарантии безопасности или Будапешт 2.0?
07:55
На аукцион в Нью-Йорке выставили останки доисторической морской рептилии
07:24
Эстония поддержала предоставление американских кассетных боеприпасов Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV