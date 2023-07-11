Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Киевщина: в результате ночной атаки шахедами попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. Все цели были сбиты силами ПВО.

Из-за падения обломков повреждены около десяти частных домов и один многоэтажный. Оперативные службы на местах продолжают ликвидацию и фиксацию последствий ночной атаки. Информация о последствиях уточняется.

Черниговщина: за сутки враг совершил 10 обстрелов из минометов, гранатометов, артиллерии по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Во время обстрела Сновской общины поврежден автомобиль, загорелось поле с рожью на частном участке. Прошло без жертв.

Сумщина: ночью и утром россияне 8 раз обстреливали пограничные и населенные пункты области, в том числе Середино-Будскую, Миропольскую, Краснопольскую, Эсманскую, Белопольскую, Николаевскую общины. Предварительно – без последствий. Также вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Без последствий.

Запорожская область: в Орехове завершились спасательно-розыскные работы на месте авиаудара. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших местных жителей: мужчин 50, 56 и 64 лет. Управляемая авиабомба унесла жизни семи ореховчан. 11 пострадавших получают необходимое лечение в медицинских учреждениях. Еще двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, но в госпитализации они не нуждались.



За минувшие сутки враг совершил 65 обстрелов по территории 12 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области: авиаудар пришелся по Орехову, трижды бил из РСЗО по Новодаровке, 61 удар из артиллерии совершил по Орехову, Гуляйполю, Левадному, Новодаровке, Гуляйов. К счастью, людей не задело.

Днепропетровщина: ночью противник бил из тяжелой артиллерии. Дважды – по Марганецкой общине и еще раз – по Никополю. Прошло без погибших и пострадавших.



Вчера во вражеский удар с РСЗО "Торнадо-С" попала Межевская община Синельниковского района. Ранение получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто.

Обстрелял агрессор и Марганецкую общину Никопольщины. Применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы.

Харьковщина: оккупанты за прошедшие сутки нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Басово и Одноробовка Богодуховского района и Ветеринарное Харьковского района. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Огурцово и Землянки Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка.



В результате обстрела из артиллерии села Тимофеевка Богодуховского района частично поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Также вчера враг обстрелял Двуречную Купянский район. Ранение получил 64-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии. В результате обстрела из артиллерии и вертолетов села Одноробовка Богодуховского района повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

Луганщина: враг продолжает целить по деоккупированным населенным пунктам региона. За сутки противник совершил 95 обстрелов. Снова обстрелял из артиллерии Невское и Белогоровку. По последней также нанес авиационный удар.

Донеччина: за прошедшие сутки рашисты совершили 20 обстрелов, попали по населенным пунктам Авдеевка, Торецк, Северск, пгт Большая Новоселка, селах Бердичи, Благодатное, Острое, Белогоровка, Предтечино, Соловьево. Повреждены 18 жилых домов и админздание сельского совета. За сутки в Донецкой области трое погибших, семь раненых.

Одесщина: силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 19 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", еще 3 - другими подразделениями Сил обороны юга Украины. Также за прошедшие сутки уничтожен российский ударный БпЛА "Ланцет".

Николаевщина: вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по мысу Очаковский и акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 52 обстрела, из них 5 по Херсону. Рашисты попали в районы 15 населенных пунктов области. Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный житель.



Также россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом потерпел разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах. оперативно прибывшие на место происшествия бригады скорой оказали пострадавшим медицинскую помощь.