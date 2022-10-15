Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Оккупанты продолжают сосредотачиваться на попытках выйти на админграницу Донетчины, содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Они не прекращают бить по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. В течение 14 октября пострадали гражданские и была повреждена инфраструктура в Харькове, Константиновке, Соледаре, Бахмуте, Чумаках, Лебединском, Запорожье, Давыдовом Броде и Мирном. По Очакову и Днепропетровщине оккупанты ударили иранскими ударными беспилотниками. Шесть из девяти сбило ПВО ВСУ.

Для обстрелов враг применяет крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны. В течение 14 октября россияне нанесли шесть ракетных и 30 авиационных ударов по Украине, а также совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась.

На других россияне вели огонь:

на Северском направлении – из реактивной артиллерии в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе Блешни на Черниговщине с использованием дрона, который удалось сбить;

на Слобожанском – из минометов и ствольной артиллерии в районах Гатища, Волчанских Хуторов, Старицы и Двухлетнего;

на Краматорском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка, Терны;

на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки, Отрадовки, Зеленополья, Курдюмовки, Майорска и Нью-Йорка;

на Авдеевском – из танков и артиллерии в районах Каменки, Тоненького, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Опросного, Невельского, Марьинки и Красногоровки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не вели наступательных действий и продолжили инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Они обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов, в том числе Великую Новоселку, Времовку, Золотую Ниву, Угледар, Павловку, Никольское и Новоданиловку.

На Южнобужском направлении под вражескими обстрелами оказались районы более 30 населённых пунктов вдоль линии фронта.

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