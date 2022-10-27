Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Россияне пытаются удержать временно оккупированные территории и сосредотачивается на содержании украинских военных по отдельным направлениям. В то же время, они не прекращают наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение 26 октября Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Белогоровки на Луганщине и Бахмута, Иванграда, Соледара, Майорска, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

Россияне обстреливают украинские позиции вдоль линии фронта, проводят фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу Днепра, активно ведут воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, оккупанты разрушают критическую инфраструктуру и гражданские помещения. В течение суток они нанесли по Украине 18 авиационных и четырех ракетных ударов, а также 56 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Под вражескими обстрелами оказались Купянск, Дружковка и Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь поддерживает войну РФ против Украины и предоставляет свою территорию, воздушное пространство, инфраструктуру для атак. Есть угроза ракетных и авиаударов, в том числе с помощью ударных дронов.

В других направлениях оккупанты вели огонь:

на Слобожанском – с территории РФ минометами, ствольной и реактивной артиллерией в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Берестового, Кисловки, Котляровки и Фиголовки;

на Лиманском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Торского, Ямполевки, Спорного, Невского, Верхнекаменного и Заречного;

на Бахмутском – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском – в районах Марьинки, Водяного, Новомихайловки, Первомайского, Авдеевки, Красногоровки, Александрополя и Новокалинового.

на Новопавловском и Запорожском – из артиллерии в районах населенных пунктов Орехов, Времовка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь, Нескучное, Ольговское и Белогорье.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли районы 20 населенных пунктов неподалеку от линии фронта. Под огнем из реактивной артиллерии оказался Никополь.

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