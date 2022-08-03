Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

Он подчеркнул, что в поврежденных россиянами домах крайне опасно находиться. Люди живут в уцелевших квартирах или в подъездах и подвалах, но поврежденные многоэтажки могут упасть в любой момент.

"Как вот недавно это произошло с домом по улице Партизанская в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня. Рядом проходили люди. Находился ли кто-то внутри - неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о "счастливой жизни" жителей", последние гибнут под обломками необследованных многоэтажек", - заметил он.

На линии фронта оккупанты бьют по городам и селам, которые держат оборону. В течение 2 августа они 6 раз применили реактивные системы залпового огня, неоднократно били из минометов. Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. Захватчики, которые не могут справиться с обороной ВСУ, все чаще используют авиацию. В течение 2 августа они нанесли авиаудары вблизи 8 населенных пунктов на админгранице Луганщины и Донетчины.

"Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их переброску на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти", - подчеркнул Сергей Гайдай. .

2 августа глава ОВА рассказал, что войска РФ несут большие потери, но продолжают атаковать от Попасной на Луганщине в направлении Бахмута на Донетчине.

Украинская разведка сообщила, что в Хрустальном Луганской области армия РФ пытается скрыть потери после ракетного удара Вооруженных сил Украины.

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