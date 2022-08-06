Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

На фронте россияне продолжают атаковать, но силы обороны наносят им урон по всем направлениям. Захватчики по-прежнему применяют тактику "выжженной земли", не жалея гражданских и их домов.

"Так, в течение 5 августа в районе линии фронта между Луганщиной и Донетчиной врагом было выпущено пять ракет, еще шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта. Трижды применялись минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией", .

По нескольким направлениям захватчики пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но были отброшены. Они ведут наступление на Бахмут. Продолжаются боевые действия.

6 августа Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области оккупанты требуют у местных личные данные и заставляют их идти на псевдореферендум в обмен на воду, еду и стройматериалы.

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