Россияне за сутки атаковали 8 украинских областей: 8 человек погибли, 93 ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : в сутки враг совершил 6 обстрелов региона - из минометов и артиллерии обстреливал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. В селе недалеко от границы есть попадание в хозяйственные постройки. Прошло без жертв.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных минометов и АГС. Обстрелы потерпели Новослободская, Хотинская, Великописаревская общины. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. В Середино-Будской общине повреждено 2 частных домовладения, в Великописаревской общине - повреждено частное домовладение.

В результате одного из обстрелов в Хотинской общине один человек получил ранения. Также повреждено помещение дома культуры. В Белопольской общине также ранено гражданское лицо, которое госпитализировали в медицинское учреждение.

Днепропетровщина : в результате вчерашнего российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек, 73 - пострадали. Три человека ГСЧСники спасли из-под завалов. Произошел пожар на инфраструктурном объекте, разрушены гаражи, уничтожены грузовые автомобили. Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 62 многоквартирных дома, 7 частных домов, 35 легковых автомобилей.



Также днем враг трижды избивал по Никопольскому району. Атаковал сам Никополь из беспилотника и обстрелял артиллерией. Повреждены админздание и жилой дом. Из артиллерии россияне обстреляли и Марганецкую общину района – к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Вечером враг целил по самому Никополю, а ночью – по Мировскому обществу. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв.

Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 90 ударов по 20 городам и селам области. Зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Волшебному, Полтавке и Степному, 6 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, Темировке и Степногорску, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке. В результате ракетного удара РФ по Запорожью ранение получил 51-летний мужчина, его оперативно доставили в больницу.

Харьковщина : в результате обстрела села Ольховатка Купянского района поврежден дом, там произошел пожар. Враг обстрелял пгт Ковшаровка, зафиксированные попадания за пределами населенного пункта. Также в результате обстрела села Куриловка Купянского района произошел лесной пожар на площади 1 га.



В селе Рубежное Чугуевского района на собственном подворье гражданский мужчина 44 лет взорвался на мини типа "Лепесток". Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. В районе села Андреевка Изюмского района в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался комбайн Класс-Лексион 580. Пострадавших нет.

Луганщина : авиационных ударов врага потерпела Белогоровка. Артиллерийских и минометных обстрелов – Невское, Белогоровка и Новолюбовка, В результате вражеских обстрелов в селе Невское зафиксировано 10 попаданий. Повреждены 3 частных дома. В селе Новолюбовка в результате обстрелов из артиллерии и РСЗО "Град" повреждены частные дома.

Донбасс : за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов населенных пунктов. Под огнем рашистов оказались 12 населенных пунктов.

Повреждены 16 частных жилых домов, ЛЭП. Всего за сутки в регионы погибли 4 человека, 7 ранены.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 59 обстрелов, из них по 2 артобстрела по Херсону. Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области, территорию гаражного кооператива и учебное заведение в Ольговке.

Враг нанес авиаудара по Одрадокаменке Бериславского района. Пострадали семь человек. Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины – 48 и 49 лет, и один 46-летний мужчина. Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших (54 и 62 года) были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы (50 и 29 лет) лечение будут проходить амбулаторно.



Также оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

В Херсонской области на российской мине взорвались трое взрывотехников. Это саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием области. 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили обломочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.