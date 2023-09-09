Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне за сутки атаковали 8 украинских областей: 8 человек погибли, 93 ранены

Россияне за сутки атаковали 8 украинских областей: 8 человек погибли, 93 ранены

9 сентября, 2023 суббота
09:44
Война с Россией

За сутки пятницы, 8 сентября, российские террористы нанесли удары по 8 регионам Украины, в результате чего погибли 8 человек, еще 93 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : в сутки враг совершил 6 обстрелов региона - из минометов и артиллерии обстреливал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. В селе недалеко от границы есть попадание в хозяйственные постройки. Прошло без жертв.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных минометов и АГС. Обстрелы потерпели Новослободская, Хотинская, Великописаревская общины. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. В Середино-Будской общине повреждено 2 частных домовладения, в Великописаревской общине - повреждено частное домовладение.

В результате одного из обстрелов в Хотинской общине один человек получил ранения. Также повреждено помещение дома культуры. В Белопольской общине также ранено гражданское лицо, которое госпитализировали в медицинское учреждение.

Днепропетровщина : в результате вчерашнего российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек, 73 - пострадали. Три человека ГСЧСники спасли из-под завалов. Произошел пожар на инфраструктурном объекте, разрушены гаражи, уничтожены грузовые автомобили. Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 62 многоквартирных дома, 7 частных домов, 35 легковых автомобилей.

Также днем враг трижды избивал по Никопольскому району. Атаковал сам Никополь из беспилотника и обстрелял артиллерией. Повреждены админздание и жилой дом. Из артиллерии россияне обстреляли и Марганецкую общину района – к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Вечером враг целил по самому Никополю, а ночью – по Мировскому обществу. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв.

Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 90 ударов по 20 городам и селам области. Зафиксировано 2 ракетных удара по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Волшебному, Полтавке и Степному, 6 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, Темировке и Степногорску, также враг попал 9 авиаснарядами по Новодаровке. В результате ракетного удара РФ по Запорожью ранение получил 51-летний мужчина, его оперативно доставили в больницу.

Харьковщина : в результате обстрела села Ольховатка Купянского района поврежден дом, там произошел пожар. Враг обстрелял пгт Ковшаровка, зафиксированные попадания за пределами населенного пункта. Также в результате обстрела села Куриловка Купянского района произошел лесной пожар на площади 1 га.

В селе Рубежное Чугуевского района на собственном подворье гражданский мужчина 44 лет взорвался на мини типа "Лепесток". Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. В районе села Андреевка Изюмского района в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался комбайн Класс-Лексион 580. Пострадавших нет.

Луганщина : авиационных ударов врага потерпела Белогоровка. Артиллерийских и минометных обстрелов – Невское, Белогоровка и Новолюбовка, В результате вражеских обстрелов в селе Невское зафиксировано 10 попаданий. Повреждены 3 частных дома. В селе Новолюбовка в результате обстрелов из артиллерии и РСЗО "Град" повреждены частные дома.

Донбасс : за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов населенных пунктов. Под огнем рашистов оказались 12 населенных пунктов.
Повреждены 16 частных жилых домов, ЛЭП. Всего за сутки в регионы погибли 4 человека, 7 ранены.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 59 обстрелов, из них по 2 артобстрела по Херсону. Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области, территорию гаражного кооператива и учебное заведение в Ольговке.

Враг нанес авиаудара по Одрадокаменке Бериславского района. Пострадали семь человек. Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины – 48 и 49 лет, и один 46-летний мужчина. Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших (54 и 62 года) были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы (50 и 29 лет) лечение будут проходить амбулаторно.

Также оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.
В Херсонской области на российской мине взорвались трое взрывотехников. Это саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием области. 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Еще двое мужчин, 32 и 31 год, получили обломочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

  • В пятницу, 8 сентября, российские оккупанты ударили по админзданию полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате погиб полицейский, известно о 74 пострадавших. Подробнее – читайте по ссылке.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
Читайте также:
ЗСУ війна
8 сентября, 2023 пятница
Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
7 сентября, 2023 четверг
РФ рассылает украинцам в мессенджере Signal призывы сдаваться в плен оккупантам
Держсекретар США Блінкен у Києві
6 сентября, 2023 среда
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
9 сентября
11:30
Обновлено
землетрясение
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 630 человек и разрушены здания
11:25
Зеленский встретился с членом санкционной группы Макфолом: о чем говорили
11:20
Обзор
Зависит ли успех ВСУ от капризов миллиардера Маска и как россияне адаптировались к войне. Акценты мировых СМИ 9 сентября
11:17
Ученые исследовали, какие ночные кошмары мучают людей чаще всего
11:03
Эрдоган призывает лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по зерновому соглашению
10:32
В Северной Корее возле ядерного полигона произошло три землетрясения
10:26
Африканский союз стал постоянным членом G20
10:22
Воевали под Мариуполем и Бахмутом: 5 окупантов сядут в тюрьму за военные преступления
10:16
В Украину прибыл глава МИД Японии Хаяши Йошимаса
10:05
Эксклюзив
Логики в этом нет: военный эксперт об автомобильных шинах, которые россияне раскладывают на самолеты
10:03
OPINION
Мы стали важной фигурой на мировой шахматной доске
09:42
Интервью
Николай Княжицкий
Украина-Польша: зерно раздора?
09:19
США передадут Румынии боевые самолеты после инцидента с падением российского дрона
09:11
Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного
09:11
Украина – Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
09:06
Обновлено
Средство ПВО, 15 танков и 600 военных: потерявшая армия РФ за сутки войны в Украине
08:59
Обновлено
Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам: погибла женщина, есть ранена
08:43
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, ракетоносители отсутствуют
08:38
США подпишут соглашение о железнодорожных и морских перевозках со странами Ближнего Востока и Индией на саммите G20, - Bloomberg
08:20
Япония осудила российские "выборы в местные парламенты" на оккупированных территориях
08:07
Обновлено
Россияне ударили ракетой по админзданию полиции в Кривом Роге: погиб правоохранитель, количество пострадавших возросло до 74
08:05
OPINION
О судьях и закрытых декларациях
08:03
Обзор
Ошибка шпиона, богатые индейцы и правда о Томе и Джерри - 5 книг против обмана и лжи
08:00
Анонс
Украина - Англия: где и когда смотреть матч квалификации Евро-2024
07:58
Оккупанты на Луганщине размещают раненых военных в морге, - ОВА
07:36
Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая накануне визита в Россию, - Bloomberg
07:17
Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов, однако этого недостаточно, - Reuters
07:00
Анонс
Евро-2024: расписание матчей и трансляций 9 сентября
06:40
В проекте декларации саммита G20 еще нет согласованной формулировки по Украине, - Reuters
06:24
"Давайте подождем": ГУР о подтверждении гибели Пригожина
06:00
Варшава подала ряд запросов об эксгумации останков поляков в Украине
05:07
Армия РФ пытается изменить систему командования на фоне проблем со снарядами и логистикой, - ISW
04:39
Нидерланды обустроят дополнительные места для приема беженцев из Украины
04:11
Дональд Трамп
Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в завышении состояния на $3,6 млрд
03:43
В Москве останавливали работу трех аэропортов: есть многочисленные задержки и отмена рейсов
03:15
ракета ATACMS
ATACMS приближаются: США могут передать ракеты Украине в следующих пакетах помощи, - ABC News
02:47
Израиль подписал соглашение в области кино с РФ: после протестов его назвали "ошибкой дипломатии"
02:19
Сотрудничество и формула мира: Зеленский побеседовал с принцем Саудовской Аравии
01:51
В МАГАТЭ отметили усиление военной активности вокруг ЗАЭС
01:23
Уже вторая авиакомпания прекратила выполнение рейсов из/в Москву
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV