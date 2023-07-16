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Россияне за сутки атаковали 7 областей Украины: по меньшей мере 4 погибших, 9 раненых. Ситуация в регионах

16 июля, 2023 воскресенье
12:40
Война с Россией

Российские оккупанты за сутки 15 июля обстреляли семь областей Украины. В результате вражеских атак погибли по меньшей мере 4 человека, еще 9 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Сумщина: россияне за сутки совершили 8 обстрелов приграничья. Обстрелам подверглись Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Дружбовская громады. По Юнаковской, Хотинской и Дружбовской громадам враг совершил минометный обстрел, а по Эсманской был гранатометный обстрел АГС.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранения. Поврежден частный жилой дом.

Николаевщина: вчера, 15 июля, враг наносил минометные удары по акватории и мысу Очаковской громады. Утром 16 июля противник артиллерией бил по городу Очаков. В результате чего повреждены окна многоквартирного дома. Вечером 15 июля враг осуществил артиллерийские обстрелы населенного пункта и района населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Луганщина: вчера утром россияне выпустили около 20 снарядов из реактивной системы залпового огня по Новолюбовке. В селе зафиксированы разрушения. Также от вражеских обстрелов, как артиллерийских, так и авиационных, пострадали соседние Невское и Белогоровка.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов из минометов, артиллерии, "градов", авиации, АГС и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в административное здание, магазин и территорию складских помещений в Бериславском районе. Погиб один человек.

Донетчина: ночью россияне ударили по Краматорску, попали на территорию предприятия. На Волновахском направлении в Угледарской громаде под огнем Угледар и Богоявленка, в Комарской – Веселое и Бурлацкое.

На Горловском направлении погиб 1 человек в Александро-Шультино Константиновской громады; в Константиновке повреждено 16 домов и предприятие. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки, 7 частных домов и нежилое здание. На Лисичанском направлении в Звановке 1 дом разрушен и 1 поврежден. Зафиксировано 9 обстрелов Лиманской громады. В результате обстрелов погибли 2 человека, еще один получил ранения.

Запорожская: за минувшие сутки россияне нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. Из артиллерии враг бил по прифронтовым селам: 48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Зализничном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Чаривном, Червоном, Малиновке и Левадном. Кроме этого, россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и били из РСЗО по Степногорску.

В Степногорске ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет. Также поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.

  • Российские террористы в ночь на 16 июля атаковали Харьков 4 ракетами комплекса С-300. Две ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие.

Украина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Константиновка
Харковщина
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